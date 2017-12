Trump aún no ha decidido si reconocer a Jerusalén como la capital de Israel: Kushner

WASHINGTON D.C. (AP)

Jerusalén. Foto: Pixabay

Cúpula de la Roca. Foto: Pixabay

El presidente Donald Trump aún no ha decidido si reconocer a Jerusalén como la capital de Israel o si proceder de inmediato a trasladar la Embajada de los EU de Tel Aviv a la ciudad santa. Eso es según su yerno y consejero principal Jared Kushner.Kushner dijo el domingo que el presidente sigue sopesando sus opciones antes de un anuncio sobre el asunto que se espera esta semana."El presidente va a tomar su decisión", dijo Kushner en una rara aparición pública en un evento organizado por Brookings Institution, un grupo de expertos de Washington. "Todavía está viendo muchos hechos diferentes".Los comentarios de Kushner fueron sus primeros comentarios públicos sobre sus esfuerzos por reiniciar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Y llegaron a medida que se enfrenta a un creciente escrutinio sobre las acciones que se tomaron durante el período de transición después de que Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, se declaró culpable de los cargos de mentirle al FBI.Poco antes de que Kushner hablara, el presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió que el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como la capital de Israel pondría en peligro los esfuerzos de paz de la Casa Blanca en Oriente Medio.Funcionarios de EU dijeron la semana pasada que Trump está listo para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel en una medida que suspendería décadas de la política de Estados Unidos pero también posponiendo una vez más el traslado de la embajada desde Tel Aviv.Los funcionarios señalaron que se espera que Trump dé a conocer su decisión en un discurso este miércoles.La declaración altamente cargada corre el riesgo de inflamar las tensiones en todo el Medio Oriente, y las embajadas y consulados de EU en toda la región han sido advertidos de esperar protestas. Pero también compensaría la decepción de los partidarios de Trump al aplazar una vez más su promesa de campaña de trasladar la Embajada de los EU a Jerusalén.Mover la embajada podría desencadenar una amplia protesta en todo el Medio Oriente y socavar un empuje de paz árabe-israelí liderado por Kushner.Las promesas de la temporada de campaña de Trump le ganaron el apoyo de poderosas voces pro-Israel en el Partido Republicano.Pero como presidente, se ha enfrentado a cabildeos igualmente enérgicos por parte de aliados estadounidenses cercanos, como el rey Abdullah II de Jordania, que le han impresionado sobre los peligros de abandonar la posición cuidadosamente equilibrada de Estados Unidos en la ciudad santa.Según la ley de los Estados Unidos, firmada por el presidente Bill Clinton en 1995, los Estados Unidos deben reubicar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén a menos que el presidente renuncie al requisito por motivos de seguridad nacional, algo que se requiere cada seis meses.Si la exención no se firma y la embajada no se muda, el Departamento de Estado perdería la mitad de sus fondos para sus instalaciones y su seguridad en todo el mundo.Los republicanos han defendido la seguridad de la embajada desde un ataque en 2012 contra los compuestos estadounidenses en Benghazi, Libia.Es probable que Trump emita una exención para trasladar la embajada antes del lunes, dijeron los funcionarios, aunque advirtieron que el presidente siempre podría decidir lo contrario.Todos los presidentes desde Clinton han emitido la exención, diciendo que el estado de Jerusalén es un asunto que los israelíes y los palestinos deben negociar.Trump firmó la renuncia en el último plazo en junio, pero la Casa Blanca dejó en claro que todavía tenía la intención de mover la embajada.