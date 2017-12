Sigue la búsqueda del submarino argentino a 950 metros de profundidad

LA PAZ, Bolivia(AP )

La Marina Argentina buscaba el domingo hacer contacto visual con una tercera señal a 950 metros de profundidad tras revisar otras dos, para confirmar o descartar si corresponde al submarino argentino perdido hace 18 días en aguas del Atlántico sur con 44 tripulantes a bordo.



Las condiciones meteorológicas empeoraron y no se pudo hacer contacto visual con una señal a 750 metros por lo que la búsqueda se ha trasladado a otro punto a 950 metros, dijo el vocero de la Armada, Enrique Balbi.



La señal más promisoria a 450 metros de profundidad fue descartada ayer cuando un robot submarino ruso hizo contacto visual con lo que resultó ser un pesquero hundido.



En la búsqueda del ARA San Juan cooperan Rusia, Estados Unidos, Chile, Gran Bretaña y Brasil y el área de rastrillaje está localizada donde se detectó una explosión que pudo provenir del submarino, según la armada.



Las señales acústicas detectadas en pasados días hay que verificarlas con contactos visuales, explicó Balbi por lo que la búsqueda no tiene fecha de finalización, aunque las posibilidad de hallar sobrevivientes ya han sido descartadas.



En la rueda de prensa del domingo el padre de un tripulante reclamó a Balbi por no haber sido informado por la Armada desde que comenzó la búsqueda.



El portavoz dijo que se presta asistencia a los familiares muchos de los cuales aguardan noticias en la base de Mar del Plata a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.



La justicia abrió una causa para investigar la desaparición del submarino.



La última comunicación con el ARA San Juan fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre cuando navegaba en el golfo San Jorge rumbo a su base en Mar del Plata tras participar de un ejercicio de adiestramiento.