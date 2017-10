A pesar de la masacre... para EU no es tiempo de debatir sobre armas

CIUDAD DE MÉXICO()

A unas horas del tiroteo más mortal en la historia de Estados Unidos, la Casa Blanca descartó que sea momento de pensar en reglas de control de armas.



La vocera del presidente Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que no es momento de abrir un debate político por el tiroteo que dejó al menos 59 muertos y 527 heridos.



En tanto, el mandatario y su esposa, Melania, guardaron un minuto de silencio por las víctimas.



"Estamos enfocados en el hecho de la tragedia de nuestro país, este es un momento en el que Estados Unidos debe estar unido" afirmó.



LA SEGUNDA ENMIENDA



Ante la situación ocurrida en Las Vegas, dijo que si bien podría darse una discusión en la materia, hoy no es el momento.



"El Presidente ha dejado claro que respeta la segunda enmienda. No tengo nada más que agregar al respecto", aseguró la vocera en referencia a la garantía que tienen los estadounidenses de portar armas



"Creo que debemos recordar que la única persona con el arma en sus manos fue el atacante".



Horas antes, la ex congresista Gabrielle Giffords, una de las principales voceras del control de armas en Estados Unidos tras ser víctima de un intento de asesinato, pidió al Presidente tomar medidas.



"La nación cuenta con usted", aseguró.



Ataque fue acto de maldad pura: Trump



En un mensaje público, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el ataque en Las Vegas, que dejó al menos 59 muertos y más de 500 heridos, como un ‘acto de maldad pura’.



Aseguró que visitará la ciudad mañana para reunirse con víctimas y las autoridades.



“(El atacante) asesinó brutalmente a más de 50 personas e hirió a cientos más. Fue un acto de maldad pura”, señaló el Presidente de EU.



“A las familias de las víctimas, estamos con ustedes y oramos por ustedes”.



Afirmó que la violencia no puede destruir la unidad.

Además, destacó el papel de la Policía local y aseguró que su rápida respuesta detuvo un peor ataque.



PÉSAME DE MÉXICO



En tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió sus condolencias y aseguró que el Consulado del País en Las Vegas está pendiente para apoyar a los paisanos afectados.



"Expreso nuestras más sentidas condolencias con el pueblo de Estados Unidos por los terribles sucesos de esta madrugada", escribió el Presidente.



Además, El Vaticano lanzó un comunicado donde aseguró que el Papa rezaba por las víctimas.



"Profundamente entristecido tras conocer el tiroteo en Las Vegas, el papa Francisco envía la garantía de su cercanía espiritual a todos aquellos afectados por esta tragedia sin sentido".