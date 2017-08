Se incendia rascacielos en Dubai

(GH)

So I'm in Dubai and this happens pic.twitter.com/8P1pbX3mab — ???? (@Hazarduous) 3 de agosto de 2017

Dubai Torch, peta po visini stambena zgrada na svijetu ponovo u plamenu... pic.twitter.com/ELSKoPzcGR — Bruno Zupan (@komacore) 3 de agosto de 2017

La torre residencial The Torch, de Dubai, se incendió en medio de la noche, arrojando nubes de humo y escombros.Los bomberos están en el lugar y no se han reportado heridos, dijo la policía de Dubai.El rascacielos es uno de los inmuebles más altos del mundo con más de 80 niveles. También se incendió en 2015, sin que se reportaran lesionados en esa ocasión.Videos compartidos en redes sociales muestran el fuego extendiéndose hacia la cumbre del rascacielos mientras caen escombros en llamas.La Oficina de Medios de Dubai confirmó que Defensa Civil estaba abordando el incendio. "Escuadrones de bomberos de cuatro estaciones han sido desplegados para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los residentes", dijo un vocero.La ciudad de Dubai ha sufrido una serie de incendios similares en los últimos años. La noche del 31 de diciembre de 2015 se prendió fuego el lujoso hotel de 5 estrellas Address Downtown Dubai, a pocos metros del rascacielos más alto del mundo, llamado Burj Khalifa.Y en febrero de 2015 cientos de residentes fueron evacuados de The Torch, el mismo edificio que se incendió este jueves, después de que quedara envuelto en llamas. El fuego atravesó múltiples pisos del edificio, en el distrito Marina de la ciudad.The Torch es el quinto edificio residencial más alto del mundo; su cumbre se encuentra a 352 metros de altura.