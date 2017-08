Atacan embajada de España en Caracas con bombas molotov

CARACAS(AP )

La sede de la embajada de España en Caracas fue atacada con varias bombas incendiarias caseras que lanzaron dos personas desde una motocicleta, anunció el jueves la Fiscalía General.



La sede diplomática de España, ubicada en el Este de la capital venezolana, fue atacada la tarde del jueves por dos personas que se trasladaban en una motocicleta y lanzaron a la edificación “varios artefactos explosivos” conocidos como bombas molotov, situación que puso en riesgo la seguridad de la embajada, señala un comunicado del Ministerio Público.



Las bombas cayeron en la entrada de la sede diplomática y generaron un leve incendio. No se reportaron heridos en el incidente.



Miembros de la policía judicial y la Fiscalía General se trasladaron al lugar para recolectar las evidencias que permitan establecer las responsabilidades.



The Associated Press llamó a la Embajada de España en Caracas para obtener una reacción sin recibir respuesta de inmediato.



El académico y analista internacional, Carlos Romero, consideró el incidente como “extremadamente grave” y dijo a la AP que el evento representa un “alerta” que debe llevar a las autoridades locales a extremar los controles en las sedes diplomáticas ante la dinámica que enfrenta Venezuela por la tensión generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos y casi dos mil heridos.



Romero afirmó que el ataque que sufrió la sede diplomática puede “complicar aún más” las relaciones entre Caracas y Madrid. Ambos gobiernos han tenido algunas fricciones luego de que el gobierno de Mariano Rajoy cuestionara la Asamblea Constituyente que impulsó el presidente Nicolás Maduro y el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a quienes un tribunal les revocó esta semana la medida de arresto domiciliario para regresarlos a una cárcel militar donde estuvieron anteriormente.



Los embajadores de Francia, Reino Unido, España y México visitaron el primero de agosto el palacio legislativo y se reunieron con la directiva de la Asamblea Nacional —de mayoría opositora— para expresar su apoyo.



En febrero de 2003 fue atacada con explosivos una dependencia de la Embajada de España y el Consulado de Colombia, en el este de capital, sin que se produjeran muertos ni heridos graves.



Dos militares retirados y un civil, que luego huyeron hacia Estados Unidos, fueron acusados por las autoridades venezolanas de participar en el ataque a las sedes diplomáticas.