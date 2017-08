Keiko Fujimori niega haber recibido dinero de Odebrecht

QUITO(AP )

La ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó el jueves haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de hacer aportes ilegales a partidos políticos y pagar sobornos millonarios a cambio de obras públicas.



En su cuenta de Twitter la legisladora dijo que es una “increíble e inaceptable campaña de desprestigio” en su contra y la de su partido, Fuerza Popular, y sostuvo que “no existen aportes en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ni transferencias, ni entregas” de esa empresa brasileña.



En declaraciones a fiscales peruanos, Marcelo Odebrecht, dueño de esa empresa, dijo que “en realidad, no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones y con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011, debemos haber apoyado a Keiko... y como era costumbre apoyamos a los principales candidatos”.



Según el diario brasileño O Globo, Odebrecht señaló que hizo donaciones a Fujimori durante la campaña presidencial de 2011, en la que fue derrotada por Ollanta Humala.



Fujimori ya había negado en junio haber recibido aportes de Odebrecht y dijo entonces desconocer “las intenciones que tuvo el señor Marcelo Odebrecht, pero conmigo jamás tuvo una reunión”.



Fujimori también fue candidata presidencial en 2016, cuando perdió ante el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.



A fines de 2016, la constructora Odebrecht admitió a la justicia estadounidense que había pagado sobornos millonarios en Perú para ganar la licitación de obras públicas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Humala, un periodo que abarca de 2001 hasta 2016.



Toledo está prófugo acusado de recibir sobornos y aún no ha sido extraditado desde Estados Unidos, mientras García es investigado por presunta corrupción y cuatro funcionarios de su gobierno están presos.



Humala y su esposa, en tanto, aguardan que una sala de apelaciones decida si les concede la libertad. Ambos están en prisión preventiva desde mediados de julio mientras son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.