Maduro dice que a veces tiene ganas de ser un dictador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un encuentro con los recién electos asambleístas constituyentes, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que no es un dictador, pero que a veces le provoca serlo frente a los especuladores de los precios del petróleo.



“A mí me dicen dictador. Ustedes saben que yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en uno frente a los especuladores hijos de la gran madre”, dijo el mandatario venezolano.

Después exhortó a los asambleístas a que formen “una poderosa comisión de energía” par ayudarlo con los especuladores.



El gobierno de Venezuela se prepara para instalar mañana la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional y cuya elección es investigada por "fraude".



La instalación ocurrirá en medio de protestas convocadas por la oposición y el escándalo tras la denuncia de Smartmatic -empresa que dio soporte tecnológico a los comicios para la Constituyente- de que hubo "manipulación" de los datos de participación dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



La fiscal general, Luisa Ortega, anunció la noche del miércoles, en una entrevista con la cadena CNN, que abrió una investigación contra los rectores del CNE "por este hecho tan escandaloso, que constituye delito".



Según el poder electoral, sufragaron ocho millones de personas, pero el cálculo de Smartmatic es que votó un millón menos, lo cual fue rechazado por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, como una aseveración "sin fundamento".



"Este proceso no lo mancha nada porque es transparente", subrayó la noche del miércoles Maduro, quien atribuyó la versión de Smartmatic a una "reacción del enemigo internacional".



Mientras, la oposición, que calificó la denuncia de "terremoto", asegura que solo acudieron unos tres millones de electores.



El dato de participación era clave para la legitimidad de la Constituyente, luego de que la oposición asegurara haber recaudado 7.6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito simbólico el 16 de julio.



Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, como México, Colombia, Argentina y Perú, anunciaron que no reconocen la Constituyente por considerarla una amenaza a la democracia.



El presidente estadounidense, Donald Trump, le impuso el lunes sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama "dictador", y la semana pasada hizo lo mismo con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE.



Rechazada por 72% de los venezolanos según Datanálisis, la Constituyente sesionará en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento de mayoría opositora, lo que hace temer brotes de violencia.



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) postergó para el viernes su marcha en Caracas contra el supuesto fraude en la elección de la Constituyente, para coincidir con la instalación de la Asamblea.



La marcha opositora, cuya fecha ha sido cambiada dos veces, "siempre se convocó para el día de la instalación del fraude constituyente", comentó a la AFP el dirigente Juan Carlos Caldera, al explicar la decisión de la MUD.