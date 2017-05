Jefe del FBI niega diferencia en pesquisas a Clinton y Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

El director del FBI James Comey dijo que no trató las investigaciones sobre el correo electrónico de Hillary Clinton y sobre las conexiones entre la campaña de Donald Trump y Rusia de forma diferente.



Comey declaró ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado el miércoles sobre diversos temas relacionados con el FBI.



La demócrata de más rango en la comisión, Dianne Feinstein, dijo que quería que Comey explicase las diferencias entre cómo el FBI manejó su investigación de la campaña de Trump y la del uso por Clinton de un servidor privado de correo electrónico.



El senador demócrata Patrick Leahy, a su vez, preguntó por qué Comey reveló públicamente poco antes de la elección que su agencia había reabierto el caso de los mensajes electrónicos de Clinton, pero no reveló la investigación de la campaña de Trump.



Comey dijo que ambos casos fueron tratados coherentemente. Dijo que solamente les dijo a los legisladores sobre la reapertura de la investigación de Clinton porque había declarado previamente en el Congreso que la pesquisa había sido cerrada. Comey dijo que aparte de revelar que existe la investigación de Trump, no se iban a dar a conocer más detalles hasta que fuese concluida.



Los comentarios de Comey el miércoles son los más extensos sobre sus acciones en octubre en el caso del correo electrónico.



Por su parte, el jefe de la comisión judicial, el republicano Chuck Grassley, le dijo a Comey que la confianza del público en el buró había sido puesta a prueba recientemente.