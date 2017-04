Tres muertos por explosión de caldera en Missouri

SAN LUIS, Missouri(AP)

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas el lunes cuando una explosión lanzó una enorme caldera a través del techo de una compañía de cajas en San Luis y hasta una lavandería a centenares de metros de distancia, dijo el jefe de bomberos.



Una persona murió en la explosión aproximadamente a las 8 de la mañana en Loy-Lange Box Co. y otras dos murieron cuando un pedazo grande de la caldera cayó en el área de oficinas de Faultless Healthcare Linen, dijo Dennis Jenkerson.



Los investigadores trataban de determinar la causa exacta de la explosión, ocurrida en un área mayormente industrial de San Luis.



Dos de los heridos estaban graves, incluyendo un trabajador de la lavandería que fue hallado bajo un pedazo de la caldera de unos 3 metros de largo y 1,2 de ancho (10 pies de largo y 4 de ancho).



Jenkerson dijo que la caldera aún estaba caliente cuando los socorristas llegaron, y que el objeto había recorrido unos 150 metros (500 pies) por el aire.



No se han revelado los nombres de las víctimas.



Un tercer edificio fue dañado por un pedazo de tubería de unos 2,5 metros (8 pies) de largo que atravesó su techo, dijo Jenkerson.



Aunque inicialmente se pensaba que la explosión fue accidental, Jenkerson dijo que los investigadores buscaban los documentos de inspección y mantenimiento de la caldera.



No estaba claro de inmediato si había alguien trabajando en la caldera en el momento de la explosión.



Loy-Lange Box Co. es descrita en su portal como un "fabricante de cajas por pedido".



Investigadores de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo estaban en la escena. El vocero Scott Allen dijo que documentos de la agencia muestran que Loy-Lange tuvo que pagar una multa de 3.741 dólares el año pasado por infracciones generales. La suma fue la mitad de lo determinado por la agencia. No estaba claro si las infracciones estaban relacionadas con la caldera.