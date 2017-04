Oposición rechaza diálogo sin el presidente Cartes

ASUNCIÓN, Paraguay(AP)

Líderes de la oposición en Paraguay se negaron el lunes a integrar una mesa de diálogo para solucionar la crisis política desatada por una enmienda constitucional que permitiría la reelección porque el presidente Horacio Cartes no tenía planeado participar.



Efraín Alegre, líder y precandidato a mandatario presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico, principal opositor, afirmó que si Cartes no encabeza la reunión "la convocatoria parecería ser una broma".



Un proyecto de ley aprobado el viernes por una mayoría multipartidaria de 25 senadores para modificar la constitución y permitir la reelección presidencial generó protestas que a su vez derivaron en disturbios y choques con la policía. Incluso una parte del edificio del Congreso fue incendiado.



Uno de los enfrentamientos resultó en la muerte del dirigente opositor Rodrigo Quintana, por la que están detenidos seis policías.



"Antes de sentarnos a dialogar los 25 senadores deben retirar el proyecto de enmienda porque su presunto análisis y aprobación fue ilegal", dijo el lunes Robert Acevedo, presidente de la cámara de senadores e integrante de la minoría del cuerpo legislativo.



Por su parte, la senadora oficialista Lilian Samaniego anunció en conferencia de prensa tras reunirse con Cartes que el proyecto de enmienda no sería retirado: "sigue su curso hasta el referendo en donde el pueblo dirá, finalmente, si quiere o no una reelección".



Asimismo, comentó que Cartes está dispuesto a participar en la mesa de entendimiento pero el mandatario no divulgó oficialmente su posición al respecto.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación "por los graves hechos de violencia y represión registrados en el contexto de las protestas" y pidió a Paraguay "cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos en este contexto".



Cartes hizo la invitación a través de Facebook para lograr un posible entendimiento pero no tenía previsto asistir, adelantó Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados y militante del gubernamental Partido Colorado. El vicepresidente Juan Afara representaría al jefe de Estado.



Por su parte, monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, confirmó su presencia en el encuentro anunciando en otro comunicado que el diálogo fue una recomendación del papa Francisco.



Mientras tanto, más de un centenar de ciudadanos mantienen una vigilia frente al Congreso esperando que se retire el proyecto de enmienda y unos 300 estudiantes secundarios bloquearon parcialmente el tránsito frente a la institución.



La constitución vigente desde 1992 prohíbe la reelección para un segundo mandato. Para algunos analistas, el rechazo a la reelección está ligado a la memoria de la dictadura del general Alfredo Stroessner, que se extendió entre 1954 y 1989.