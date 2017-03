"Mujeres son intelectualmente inferiores": Legislador polaco

VARSOVIA, Polonia (AP )

Un miembro polaco del Parlamento Europeo volvió el viernes a hacer declaraciones sexistas al señalar que "es un estereotipo del siglo XX que las mujeres tengan el mismo potencial intelectual que los hombres" y que la noción "debe ser destruida porque no es cierta".



Los insultos por parte de Janusz Korwin-Mikke en Varsovia se presentaron dos días después de que dijo al Parlamento Europeo que "las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y son menos inteligentes".



El presidente del Parlamento abrió el jueves una investigación a las declaraciones, por las que Korwin-Mikke podría enfrentar sanciones que van desde una reprimenda o una multa hasta una suspensión temporal.



Su más reciente ofensiva se presentó tras ser desafiado por legisladoras durante una visita al parlamento polaco en Varsovia. Joanna Scheuring-Wielgus, del partido Moderno, lo acusó de ofender a las mujeres y dijo que no le permitirá que lo haga de nuevo.



"Hay más mujeres que hombres en Polonia, estamos mejor educadas, y no le permitiré que ofenda a las mujeres polacas, a las mujeres europeas ni a las mujeres de todo el mundo. Es una desgracia", le dijo.



Korwin-Mikke tiene un historial de llamar la atención por sus comentarios indignantes, incluyendo la comparación de la Unión Europea con el Tercer Reich.



En 2015, levantó su brazo en un saludo nazi en el Parlamento Europeo, el brazo legislativo electo de la Unión Europea, lo que obligó en su momento al gobierno centrista de Varsovia a disculparse y expresar vergüenza por su comportamiento.



Korwin-Mikke encabeza un pequeño partido que no obtuvo el 5% de los votos en la más reciente elección parlamentaria de Polonia en 2014, por lo que no rebasó el umbral del 5% para ganar algún escaño.