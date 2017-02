Asesora de Trump admite error sobre "masacre"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante una entrevista el jueves con Chris Matthews de la CNBC, Kellyanne Conway defendió el veto de inmigración ordenado por Trump contra los inmigrantes procedentes de siete países mayormente musulmanes, diciendo que el entonces presidente Barack Obama instituyó en 2011 una política similar contra refugiados iraquíes."El presidente Obama tuvo una suspensión de seis meses del programa de refugiados iraquíes luego que dos iraquíes vinieron a este país, se radicalizaron y fueron los autores intelectuales de la masacre de Bowling Green", dijo Conway. "La mayoría de la gente no lo sabe porque nadie lo cubrió".Sin embargo, tal masacre no ocurrió.Conway dijo en Twitter el viernes que ella quiso decir "terroristas de Bowling Green".Su descripción de la política de Obama en 2011 como una prohibición es también incorrecta, pero ella no la corrigió.