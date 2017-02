EU sanciona a personas y compañías por prueba iraní

WASHINGTON D.C. (AP)

El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones a 13 personas y 12 compañías en respuesta a una reciente prueba iraní con misiles balísticos, anunció el viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Los afectados por la decisión de Washington incluyen a varios agentes, empresas y socios involucrados en proveer tecnología de misiles a Irán. Además, ciudadanos y empresas iraníes, libaneses, chinos y emiratíes tendrán ahora prohibido hacer negocios en Estados Unidos o con estadounidenses."El continuo apoyo de Irán al terrorismo y el desarrollo de su programa de misiles balísticos representan una amenaza para la región, para nuestros socios en el mundo y para Estados Unidos", dijo en un comunicado John E. Smith, jefe interino de sanciones en el Departamento del Tesoro."Seguiremos aplicando activamente todas las herramientas necesarias para enfrentar este comportamiento", agregó.Las sanciones son las primeras contra Irán en la presidencia de Trump, lo que refleja su deseo de adoptar una postura más estricta frente a Teherán. Durante su campaña, Trump acusó al gobierno de Barack Obama de ser demasiado débil con Irán y prometió mano dura si ganaba las elecciones.Trump tuiteó el viernes: "Irán está jugando con fuego. No aprecian lo 'amable' que fue el presidente Obama con ellos. ¡Yo no!".Ninguna de las nuevas medidas parece revertir la suspensión de sanciones que fueron parte del acuerdo que Irán firmó con seis potencias —Estados Unidos entre ellas— a cambio de acotar su programa nuclear. Sin embargo, es casi seguro que el anuncio aumentará las tensiones con Irán.Le república islámica ha dicho en que unas nuevas sanciones violarían el acuerdo, además de que considera que tiene derecho a realizar pruebas con misiles ahora que su programa nuclear se ha reducido drásticamente."Esto es totalmente congruente con el compromiso de Obama ante el Congreso de que el acuerdo nuclear no excluye el uso de sanciones no nucleares", dijo Mark Dubowitz, director general de la organización Foundation for Defense of Democracies, que aboga por una postura más fuerte de Estados Unidos hacia Irán.Esta semana, el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, dijo que Irán estaba "sobre aviso" luego de su prueba de misiles del domingo y por apoyar a los rebeldes chiíes en Yemen. Posteriormente, el presidente repitió la misma advertencia en Twitter.