Trasladan a Charles Manson muy enfermo a un hospital

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Charles Manson, quien cumple una pena de cadena perpetua por una serie de asesinatos a fines de la década de 1960, fue trasladado este martes de una prisión en California a un hospital por un problema médico no aclarado, reportó la prensa local.



Manson estaba muy enfermo, informó una fuente al diario Los Angeles Times, que no dio más detalles sobre el hecho. En tanto, TMZ reportó que Manson fue llevado a un hospital en Bakersfield, California, ubicado a una hora de la prisión en Corcora, California, donde estaba detenido.



Un portavoz del sistema penitenciario no hizo comentarios, citando cuestiones de privacidad.



Manson, quien fue sentenciado a cadena perpetua, instó a sus seguidoras más jóvenes -que formaban parte de la denominada Familia Manson- a asesinar a siete personas en agosto de 1969, en lo que los fiscales dijeron que era pare de un plan para incitar una guerra racial.



Entre las víctimas aparecía la actriz Sharon Tate, casada con el director Roman Polanski y quien estaba embarazada al momento de ser asesinada.