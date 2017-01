Cancelan alerta de tsunami tras sismo de 7.2 cerca de Fiji

SYDNEY (AP )

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió una región cercana a las islas Fiji, por lo que las autoridades emitieron una alerta de tsunami para partes del Océano Pacífico. No hubo reportes inmediatos de daños o heridos.



El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto se registró a las 9:52 de la mañana, hora local, en una región oceánica a unos 220 kilómetros (135 millas) al Suroeste del centro turístico de Nadi. La agencia dijo que el sismo se registró a una profundidad de 15 kilómetros (9 millas).



El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico emitió una alerta para los litorales ubicados dentro de un radio de 300 kilómetros (190 millas) del epicentro. Luego aproximadamente una hora después la canceló. Se observó una marejada de sólo un centímetro (menos de una pulgada) en Suva, la capital, dijo el centro.



Un funcionario de la Oficina de Atención de Desastres en Suva, quien no proporcionó su nombre, señaló que no ha habido reporte de daños por el sismo o por tsunami.



Radio New Zealand reportó que después del terremoto fue desalojada gente de Nadi, una ciudad de alrededor de 42 mil habitantes en la isla principal de Fiji.