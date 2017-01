Haití ratifica victoria electoral de Jovenel Moise

PUERTO PRÍNCIPE, Haití(AP)

Un tribunal electoral de Haití ratificó el martes la victoria electoral como presidente del candidato Jovenel Moise.



La comisión de jueces que investigó las elecciones del 20 de noviembre halló algunas irregularidades pero no el fraude masivo denunciado por candidatos opositores.



Moise derrotó a 26 adversarios en la primera ronda y no tuvo que ir a una segunda vuelta. Ganó con más del 55% de los votos aunque la concurrencia fue de apenas 21%.



Una elección inicial realizada en octubre del 2015 fue anulada debido a que una comisión halló evidencias de fraude.



Moise es un empresario del Norte de Haití ungido por el ex presidente Michel Martelly como candidato del Partido Tet Kale.



Será juramentado el 7 de febrero.