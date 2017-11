Arrestan a sospechoso de tiroteo mortal en Colorado

THORNTON, Colorado(AP )

#thorntonwalmartshooting Arrested: Scott Ostrem, 47, police requesting any video footage associated with the incident, call 720-977-5069 pic.twitter.com/ZCYYuEPt91 — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 de noviembre de 2017

Las autoridades en Colorado arrestaron el jueves a un sospechoso de matar a tiros a dos hombres y una mujer en un Walmart de Colocado, unas 14 horas después del tiroteo en Thornton, un suburbio de Denver.Scott Ostrem, de 47 años, fue detenido cuando un policía le marcó el alto a su vehículo a unos 8 kilómetros (5 millas) de distancia del centro comercial, dijo Víctor Ávila, portavoz de la policía.Imágenes trasmitidas en la televisión mostraron a Ostrem, con el cabello muy corto y vestido una playera roja, de pie en silencio y con la mirada hacia el suelo mientras le colocaban las esposas.Ávila no dijo si Ostrem tenía un arma al momento de ser arrestado.La policía todavía debe determinar el móvil del tiroteo, el cual ocurrió en la noche del miércoles en un concurrido Walmart, ubicado a 16 kilómetros (10 millas) en el Norte de Denver, que forma parte de un centro comercial.El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se unió a la policía para investigar lo ocurrido.Testigos indicaron que un hombre entró al establecimiento, disparó y huyó.Decenas de clientes y de empleados se aventaron al suelo y trataron de escapar a medida que las patrullas y ambulancias llegaban a la escena.Aaron Stephens, de 44 años, estaba formado en la caja cuando escuchó un disparo seguido de otras dos ráfagas de descargas.Las personas comenzaron a correr hacia las puertas.“Los empleados comenzaron a gritar. Los clientes también. Estaban corriendo como locos, yo también corrí porque no quería que me mataran”, dijo Stephens.Dos hombres murieron dentro del establecimiento y una mujer falleció horas más tarde en un hospital, informó la policía.Sus nombres no fueron dados a conocer, y no se sabe si el sospechoso tiene alguna relación con ellos.Ningún empleado del Walmart resultó herido en el ataque, dijo el portavoz Ragan Dickens.Agregó que no hay evidencia de que Ostrem haya trabajado alguna vez para la empresa. El establecimiento permaneció cerrado el jueves, indicó Dickens.Las autoridades identificaron a Ostrem como sospechoso luego de revisar los videos grabados por las cámaras de seguridad del Walmart.