EU pedirá a Cuba reducir personal diplomático

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobierno del presidente Donald Trump se prepara para pedirle a Cuba que reduzca el 60% del personal de su embajada en Washington, de acuerdo con funcionarios federales.



La medida se tomaría tras la decisión de la semana pasada por parte de Estados Unidos de reducir en la misma proporción su personal en la embajada en La Habana, en respuesta a los misteriosos ataques contra la salud de trabajadores del servicio exterior en Cuba, los cuales han afectado su audición, equilibrio y vista.



Los funcionarios afirman que se prevé que el Departamento de Estado anuncie la decisión el martes. Afirman que su intención no es castigar a Cuba, sino asegurarse de que ambos países cuenten con el mismo número de diplomáticos en las respectivas capitales. No se expulsará formalmente a los diplomáticos cubanos a menos que La Habana se rehúse a retirarlos de Washington.



Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que no tenían autorización para discutir el tema de manera pública.