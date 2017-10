Tirador de Las Vegas tenía al menos 17 armas en cuarto de hotel

LAS VEGAS, EU(AP)

Dos funcionarios familiarizados con la investigación dicen que el tirador de Las Vegas tenía al menos 17 armas en la habitación del hotel.El dueño de una tienda de armas en Mesquite, Nevada, dice que el tirador de Las Vegas compró allí armas de fuego y nunca dio señales físicas de que podría haber sido inestable.El director general de Guns & Guitars, Christopher Sullivan, declaró en un comunicado este lunes que Stephen Craig Paddock, de 64 años, no mostró señales de ser incapaz de comprar armas.El portavoz de la tienda, Shawn Vincent, declinó a comentar cuántas pistolas compró Paddock y dijo que esos detalles sólo podrían ser compartidos con las autoridades.Sullivan informó que todas las verificaciones y procedimientos de antecedentes necesarios fueron seguidos bajo las leyes locales, estatales y federales y que él está cooperando plenamente con la policía.Paddock vivía en una casa en una comunidad de retiro en la pequeña ciudad de Mesquite.Un propietario de una tienda de armas de Utah dijo que Paddock visitó su tienda -a unos 40 minutos en coche de Mesquite- y compró una escopeta.Un hombre apostado en el nivel 32 de un hotel de Las Vegas disparó contra un concierto al aire libre al que asistieron cerca de 22 mil personas, y convirtió la explanada en un campo de muerte del cual no había muchas opciones para escapar. Al menos 59 personas fallecieron.Es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en la historia moderna del país.La policía dijo que cerca de 527 personas resultaron heridas.El motivo del ataque continúa siendo un misterio.“No puedo meterme a la mente de un sicópata en este momento”, dijo el jefe de policía, Joseph Lombardo.Los asistentes al concierto corrieron por sus vidas la noche del domingo al otro lado de la calle del Mandalay Bay Hotel and Casino luego de que escucharon lo que en un comienzo parecía fuegos artificiales pero resultaron ser ráfagas de disparos, quizás de lo que fuera un arma automática.Agentes del equipo táctico SWAT usaron explosivos para entrar en la habitación de hotel del atacante y hallaron que se había suicidado, dijeron las autoridades.El atacante fue identificado como Stephen Craig Paddock, de 64 años, un pensionado de Mesquite, Nevada, y tenía consigo por los menos 17 armas de fuego, incluyendo fusiles.Estado Islámico se atribuyó el ataque. Sin embargo, el agente del FBI Aaron Rouse y otros más dijeron que los investigadores no habían visto nada hasta ahora que vinculara el ataque con grupo terrorista alguno.