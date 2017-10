Decenas hacen fila para donar sangre a víctimas de tiroteo

LAS VEGAS (SUN)

Al menos 58 personas han muerto y 515 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido el domingo por la noche en un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, según el último balance de la Policía local.Ante esto, las autoridades hicieron un llamado a la población a donar sangre para las víctimas que lo necesiten.En rueda de prensa, la alcaldesa de Las Vegas, la demócrata Carolyn Goodman, quien dijo que el tiroteo es obra de un "lunático loco lleno de odio", pidió a la población que acuda a los bancos de donación de sangre porque "ahora mismo es lo más necesario".Frente al Centro Médico Universitario, el principal centro hospitalario de la ciudad, están apostados no sólo los familiares de las víctimas, sino decenas de personas que acudieron al llamado para donar sangre, una de las principales necesidades en este momento.Dos de ellas son Romelia Castro y su amiga Margarita."Es lo mínimo que podemos hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Nos han atacado a todos y todos debemos responder ayudando", cuenta a Efe mientras hace la fila para donar sangre.La necesidad es tan enorme que autoridades locales y estatales han hecho un llamamiento a la población para que done sangre para contribuir a salvar la vida del medio millar de personas heridas durante la masacre.La solicitud ha tenido un buen eco entre la población, que ha llenado los diferentes puntos de la ciudad donde se puede donar sangre.También, el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, exhortó a través de Twitter a acudir al banco de sangre más cercano y donar.“Tu donación es importante en este momento de tragedia en nuestra comunidad”, indicó.