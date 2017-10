Identifican a presunto autor de tiroteo en Las Vegas

LAS VEGAS(AP)

Stephen Paddock, de 64 años de edad, ha sido identificado como el tirador que abrió fuego este lunes contra el público del festival de música country Route 91 Harvest, celebrado en Las Vegas.Un pistolero apostado en la planta 32 de un casino del Strip de Las Vegas abrió fuego contra un festival de música al aire libre matando a 50 personas, entre ellos dos policías fuera de servicio, e hiriendo a más de un centenar, dijeron las autoridades a primera hora del lunes.La estrella de la música country Jason Aldean estaba sobre el escenario del Route 91 Harvest Festival el domingo por la noche cuando comenzó la balacera.Los agentes se enfrentaron al sospechoso en la planta 32 del Mandalay Bay Hotel and Casino, al otro lado de la calle donde se celebraba el concierto, y lo asesinaron, dijo el jefe de la policía del condado de Clark, Joseph Lombardo. Las autoridades confirmaron la muerte del hombre pero no hicieron público su nombre, aunque dijeron que era un residente.Los asistentes al concierto dijeron que escucharon lo que describieron como disparos de un arma automática durante el incidente.Las autoridades creen que se trató del ataque de un “lobo solitario” pero buscan al compañero de habitación del tirador abatido como “persona de interés en el caso”, explicó Lombardo. Esta persona no sería un sospechoso formal, sino un individuo que puede tener información valiosa para la investigación.Los dos agentes fuera de servicio fallecidos asistían al concierto como público, dijo Lombardo. Otro agente fuera de servicio estaba en estado crítico y uno más resultó herido, agregó. Varios miembros de las fuerzas de seguridad de California estaban presentes en el festival. Un policía de Bakersfield fue trasladado a un hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.Horas después del tiroteo, Aldean publicó en Instagram que él y su equipo se encontraban bien y dijo que la balacera fue “más que horrible”.Kodiak Yazzie, de 36 años, contó que estaba viendo la actuación de Jason Aldean con su novia cuando escuchó un sonido similar al de los fuegos artificiales. La música se detuvo momentáneamente y volvió a comenzar antes de que una nueva ronda de sonidos hizo que los cantantes se pusieran a cubierto y huyeran del escenario.Miles de personas escaparon de las ráfagas de disparos, que pudieron oírse durante más de cinco minutos, apuntó Yazzie.Jose Baggett, un residente en Las Vegas de 31 años, dijo que estaba en la entrada del hotel-casino Luxor _ justo al norte del festival _ con un amigo cuando la gente comenzó a correr. Vio a gente llorando y cuando se alejaron de la zona se toparon con controles policiales en los que los agentes iban armados con escopetas y rifles de asalto.“Había vehículos blindados, vehículos de las fuerzas especiales SWAT, ambulancias, y autos policiales que ocupaban al menos medio kilómetro (milla)”, comentó Baggett.Los testigos dijeron ver múltiples víctimas y docenas de ambulancias cerca del lugar de concierto. Algunos de los asistentes se apiñaban más tarde en el sótano del hotel-casino Tropicana, ubicado cerca.Agentes armados con rifles de asalto entraron al Mandalay Bay Hotel and Casino.Las autoridades cerraron parte del céntrico bulevar de Las Vegas y de la interestatal 15.Los vuelos del Aeropuerto Internacional McCarran quedaron suspendidos temporalmente por el incidente, dijo el aeródromo en su cuenta oficial de Twitter.