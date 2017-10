Varios muertos tras tiroteo en Las Vegas

LAS VEGAS(AP)

Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales tras una balacera registrada a última hora del domingo en un festival de música en el Strip de Las Vegas; reportan dos muertos.Docenas de vehículos policiales tomaron el céntrico bulevar tras recibir reportes de un tirador activo cerca del Route 91 Harvest Festival.Algunos agentes se pusieron a cubierto detrás de sus autos mientras otros armados con rifles de asalto corrieron hacia el Mandalay Bay Hotel and Casino.El hospital de Las Vegas recibió a “varias” personas con heridas de bala, dijo la portavoz del University Medical Center, Danita Cohen, que no disponía de más información de inmediato.Las autoridades cerraron parte del céntrico bulevar de Las Vegas y de la interestatal 15.Algunos vuelos que debían llegar a Aeropuerto Internacional McCarran fueron desviados por el incidente.Según testigos, el cantante country Jason Aldean actuaba cerca del final del concierto cuando comenzó la balacera.Por el momento no había más información disponible.