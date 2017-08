Reporte de Scaramucci muestra plan para oficina de prensa

WASHINGTON D.C. (AP )

El ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci tenía grandes esperanzas para mejorar la relación con los reporteros, según un informe publicado el miércoles en Internet.



El documento señaló cinco prioridades para el personal de su departamento, incluyendo "mejorar la cultura" y "llenar el vacío de contenido".



Scaramucci escribió que el presidente Donald Trump "puede elegir luchar contra los medios, pero Comunicación no puede”, e incluso sugiere “un ‘buzón de quejas’ constructivas para que los medios presenten sus quejas”.



Sin embargo, el reporte señaló que "Comunicación es una actividad de servicios - POTUS es el cliente número uno". Según el texto, el departamento necesitaba "humanizar" a Trump y proponía "una lotería nacional por Internet para jugar una ronda de golf con él... o una subasta benéfica".



Scaramucci pidió también "contenido de video que funcione constructivamente como el espectáculo del 'Presidente Donald J. Trump'".



El ex director de comunicaciones visualizaba la gestión de la oficina "como una televisora, con productores, guionistas y una narrativa" que fuese capaz de "dictar las noticias del día la mayoría de los días".



Tras anunciarse su nombramiento, Scaramucci fue muy explícito acerca de las filtraciones que salían de la Casa Blanca, y llegó a decir a un reportero de New Yorker que quería "matar a todos los informantes".



En su informe fue un poco más cauto al respecto. Escribió: "No más amenazas sobre filtraciones ni juegos internos - todo el que realice acciones que no sirvan al presidente será despedido - punto.



Eliminaremos las manzanas podridas y enviaremos un potente mensaje al resto del personal de que los errores sin mala intención son aceptables, la mala conducta, no”.



El informe está fechado el 30 de julio, apenas un día antes de que el nuevo secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, despidiese a Scaramucci, quien había sido nombrado para el cargo el 21 de julio.



Scaramucci confirmó que es el autor del informe. Se publicó en Medium.com por Mike Cernovich, un conservador invitado habitual en los medios y partidario de Trump.