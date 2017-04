Objetivos del COI, poco claros para Los Ángeles y París

GINEBRA(AP)

Ante un aparente cambio de las reglas impuestas por el Comité Olímpico Internacional en la competencia para organizar los Juegos de 2024, los líderes de las candidaturas de Los Ángeles y París acuden el martes a un acto de campaña en Dinamarca sin saber exactamente qué están buscando.



Si bien ambas ciudades son candidatas a realizar los Juegos Olímpicos de 2024, resulta que estaría también en disputa el derecho por albergar el suceso deportivo en 2028, de acuerdo con el presidente del COI; Thomas Bach.



Los Ángeles y París enviarán delegaciones de 12 integrantes, a fin de cabildear y de realizar presentaciones de 10 minutos en Aarhus, durante una conferencia de funcionarios olímpicos globales. Se trata del primero de tres actos previstos antes de septiembre, cuando el COI votará por las sedes.



Entre los asistentes al encuentro del martes figuran algunos de los casi 100 miembros del COI que suelen elegir a las ciudades olímpicas.



Pero la campaña para 2024 dista mucho de ser normal.



El diciembre, Bach lamentó un proceso de presentación de candidaturas que arroja "tantos perdedores", lo que derivó en especulaciones de que las reglas se modificarían sobre la marcha para otorgar los Juegos de 2024 y los de 2028 en forma simultánea.



Así, se evitaría que un candidato potencialmente deseable perdiera la elección y no volviera a buscar la sede olímpica.



Desde entonces, Bach ha dado señales que apuntan a esa idea. El mes pasado advirtió que "todas las opciones están sobre la mesa", cuando se le preguntó si los cuatro vicepresidentes del COI analizarían cambios. Esos funcionarios deben presentar un informe en julio, días antes de la siguiente presentación en Lausana, Suiza, donde tiene su sede el COI.



Los Ángeles, París y sus respectivos equipos de consultores tienen ahora que adoptar una estrategia sobre qué Juegos pueden obtener en un concurso en el que ahora no habría sólo un ganador.



"No podemos aceptar el 28", advirtió Tony Estanguet, copresidente de la candidatura de París, hace dos semanas en Londres. "No es posible. O la familia olímpica elige a París para el 24 o no volveremos para el 28".



Casey Wasserman, presidente de la candidatura angelina, ha adoptado una postura más conciliadora. El viernes publicó un artículo en el que señaló que se estaba presentando "una oportunidad, no un ultimátum".



Pero su mensaje señala al final, "la visión de Los Ángeles para 2024 es relevante ahora, y no podemos esperar hasta 2028".



Bach estará el lunes en Aarhus y se reunirá con los alcaldes Eric Garcetti de Los Ángeles y Anne Hidalgo de París. Será un encuentro "de rutina", indicó el COI en un comunicado.