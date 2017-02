Ejecutivo de Uber renuncia a consejo económico de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El director general de Uber, Travis Kalanick, renunció este jueves al foro de líderes empresariales del presidente Donald Trump, de acuerdo con un memo interno obtenido por The Associated Press.



Kalanick escribió que habló con Trump y "le hice saber que yo no podría participar en su consejo económico. Sumarme al grupo no significaba darle mi aprobación al presidente ni su agenda, pero por desgracia fue malinterpretado exactamente así".



La compañía de servicio de traslados ha sido objeto de críticas toda la semana por medio de campañas de boicot que iniciaron cuando la gente consideró que trataba de romper una huelga de taxis en el aeropuerto JFK de Nueva York. La huelga detonó tras la orden ejecutiva de Trump que suspendía temporalmente el programa de refugiados del país.



Kalanick posteriormente condenó la orden ejecutiva y ha contribuido a grupos de asistencia, pero los llamados a boicot han continuado.