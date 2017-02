ELN libera ex congresista previo diálogos de paz en Colombia

BOGOTÁ, Colombia(AP)

El grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó el jueves al ex congresista Odín Sánchez, con lo que desencalló las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, retrasadas desde hace casi un año por la falta de acuerdo sobre los secuestros.



Sánchez estaba en manos del grupo rebelde desde hace varios meses y fue entregado este jueves a una comisión humanitaria en el departamento del Chocó, informó a The Associated Press la gobernación de ese departamento.



"Por fin se va acabar estas pesadilla del secuestro de mi hermano", afirmó la AP Patrocinio Sánchez, quien estuvo inicialmente secuestrado por el ELN y canjeado por su hermano en abril por problemas de salud.



Sánchez, que esperaba en el aeropuerto de Quibdó, capital del Chocó, la llegada de un helicóptero que trasladaba a su hermano, pidió a la guerrilla "que empeñe toda su voluntad" para pasar a la fase pública de las negociaciones de paz.



Con casi un año de retraso, el inicio de los diálogos está agendado para el 7 de febrero en Quito, Ecuador, pero estaba sujeto a la liberación del ex congresista. Sin embargo, un frente del ELN se atribuyó esta semana la captura del soldado Fredy Moreno.



Paralelamente a la puesta en libertad de Sánchez, el gobierno indultó a los guerrilleros Nixon Cobos y Leivis Valero, presos del ELN "que sufren graves afecciones de salud", según un comunicado difundido por los rebeldes.



"Aún estoy bajo la responsabilidad del ELN, estoy acercándome a la libertad, estoy en un pueblo que se llama Muanama en las orillas del río San Juan, pero aún bajo la responsabilidad del ELN", había dicho más temprano a radios locales Sánchez, mientras caminaba escoltado por hombres armados del grupo guerrillero.



La liberación se produjo, finalmente, a las 10.30 de la mañana, con la presencia de una comisión integrada por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno y el ELN.



"Si avanzamos en esta dirección, se logrará rebajar la intensidad del conflicto y avanzar hacia un cese bilateral, que acompañe estas conversaciones", agregó el texto difundido por el ELN.



Sánchez, un ex congresista del Chocó, quedó bajo poder de como parte de un canje mediante el cual esa guerrilla liberó a su hermano enfermo --el ex gobernador de ese mismo departamento, Patrocinio Sánchez-- el 3 de abril. Éste había sido plagiado en agosto del 2013.