Trump sí ofreció militares contra "bad hombres" en México

WASHINGTON D.C. (AP)

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente Donald Trump le dijo al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto que podría mandar militares estadounidenses a enfrentar a los "bad hombres de ahí" si el ejército de México no lo hace.La fuente dijo que el comentario fue en sentido "coloquial" y que era en referencia a la cooperación entre ambos países para combatir a los cárteles de las drogas.The Associated Press fue el primer medio en reportar el miércoles que Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica de una hora que tuvo con Peña Nieto el 27 de enero.El funcionario habló con la condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información al respecto. Dijo que "esos comentarios fueron informales y formaron parte de una discusión sobre cómo Estados Unidos y México podrían colaborar para combatir a los cárteles de la droga y otros elementos delictivos y hacer la frontera más segura".La fuente dijo que la conversación fue "placentera y constructiva".