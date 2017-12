Hallan objeto parecido a bomba en mercado en Alemania

BERLÍN, Alemania(AP )

Oh Alemania, con sus típicos mercados navideños, con terroristas, bombas...



La bomba estaba en la farmacia, a pocos metros del tiovivo infantil... pic.twitter.com/xeCbqviF0T — No Habrá Paz † (@_SantosTrinidad) 1 de diciembre de 2017

La policía alemana ordenó la evacuación inmediata de un mercado navideño el viernes luego de hallar un artefacto que parecía una bomba. Aunque lo destruyó y encontró que tenía clavos y un polvo no identificado, determinó que el dispositivo carecía de un detonador.El objeto cilíndrico, que también tenía cables y baterías, fue hallado en el mercado navideño de Potsdam.El paquete estaba siendo analizado todavía, pero la policía de Brandemburgo declaró en Twitter que “hasta ahora no se ha hallado un detonador para el artefacto”.Anteriormente las autoridades reportaron que el paquete tenía adentro un polvo, pero que no se había comprobado si se trataba de una sustancia explosiva.El ministro del interior del estado de Brandemburgo, Karl-Heinz Schroeter, dijo a reporteros en el lugar que tomará algún tiempo analizar la sustancia arenosa.Añadió que existía la posibilidad de que el objeto fuera inocuo.El año pasado, un ataque con un camión en el mercado navideño de Berlín dejó 12 muertos.