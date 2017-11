Puigdemont no irá a declarar a Madrid y pide hacerlo desde Bélgica

(SUN)

Carles Puigdemont no irá a declarar el jueves a Madrid como sospechoso de rebelión y solicitó hacerlo desde Bélgica, dijo este miércoles su abogado belga a la televisión pública catalana TV3.



"No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica", dijo a la televisión catalana el abogado Paul Bekaert.



"Ya he tenido en el pasado casos como este, en los que se interroga al sospechoso en Bélgica", añadió Bekaert, que ya frenó la extradición a España de una presunta miembro de la organización armada vasca ETA.



"Vamos a ver si esta demanda está bien fundamentada y examinaremos si las penas no son desproporcionadas, así como si se respetan los derechos fundamentales", agregó el letrado.



Puigdemont, junto a otros 13 antiguos miembros de su gobierno cesado por las autoridades de Madrid, han sido citado a declarar el jueves ante la Audiencia Nacional como sospechosos de rebelión, sedición y malversación de fondos, después de que el parlamento catalán proclamase la independencia el 27 de octubre.