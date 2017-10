Trump dedica copa de golf a víctimas de huracanes

JERSEY CITY, Nueva Jersey(AP )

El mandatario Donald Trump no sólo le entregó el domingo la Copa Presidentes al equipo estadounidense. Sino que la dedicó a las víctimas del paso de huracanes en Texas, Florida y Puerto Rico.



Trump, presidente honorario del evento, se convirtió en el primer mandatario en el poder en asistir a los encuentros en el último día.



Permaneció en el campo para entregarles el trofeo dorado al capitán de Estados Unidos, Steve Stricker, y a un equipo que obtuvo la victoria más aplastante en el torneo en 17 años.



Antes de llegar al Liberty National Golf Club, un campo privado construido sobre un ex relleno sanitario, Trump restó importancia a los “ingratos con motivaciones políticas” que han cuestionado el compromiso de su gobierno con la devastación que causó el huracán María a su paso por Puerto Rico.



“A nombre de todas las personas en Texas y a todas las personas de -si miran hoy y ven lo que está sucediendo, lo horrible que es. Pero tenemos todo bajo gran control”, dijo Trump.



“Puerto Rico y la gente de Florida que han sufrido durante estos últimos días con los huracanes. Sólo quiero recordarlos y les vamos a dedicar este trofeo a todas esas personas que han sufrido tanto, y que tanto queremos”.



Aunque fue recibido con gritos entusiastas de “¡USA!, ¡USA” en su camino hacia el green, un espectador lo interrumpió a gritos: “No te importa un (palabra altisonante) Puerto Rico”.



Trump llegó cuando Estados Unidos estaba a menos de una hora de asegurarse la Copa Presidentes por séptima ocasión consecutiva.



Subió a la casa club del Liberty National y observó el green del hoyo 14 detrás de un cristal, charlando ocasionalmente con el comisionado de la PGA, Jay Monahan, y su predecesor Tim Finchem.



El resultado final fue 19-11 a favor de Estados Unidos para consagrarse por séptima ocasión consecutiva.



Daniel Berger se adelantó 3 arriba con tres hoyos por disputar frente a Si Woo Kim, asegurando para los anfitriones la ventaja irremontable para la victoria.



Los estadounidenses afrontaron la última jornada con una ventaja de 11 puntos, necesitando solo un punto. Pero no pudieron ser los primeros en barrer las cinco sesiones.



El equipo internacional ganó cinco duelos e igualó otros dos. Una de esas victorias correspondió a Jhonattan Vegas, quien desplegó la bandera de su natal Venezuela tras doblegar a Jordan Spieth. El número dos del ranking mundial del golf sigue sin victorias en duelos de individuales en cinco torneos de equipo como profesional.



“Jugué bastante sólido para una victoria que es obviamente emotiva (y que me da) confianza para seguir trabajando, para seguir mejorando”, dijo Vegas tras una semana con un triunfo y cuatro derrotas. “Realmente espero que lo disfrute la gente en mi país, siempre es bonito jugar así”.