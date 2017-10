Incertidumbre por referendo catalán

BARCELONA, ESPAÑA()

"¡Votarem!" "¡A por ellos!" Las dos consignas que gritan independentistas y españolistas es la marca registrada del referendo convocado para hoy por el Gobierno de Cataluña y declarado ilegal por España.



La crispación desborda a partidos, gobernantes y políticos que recogen críticas por no haber impedido, con la negociación, un choque de trenes.



Miles de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional podrían intervenir en caso de que las policías locales no cumplan con el mandato de impedir la consulta popular, o se vean desbordadas por actos de resistencia y disturbios organizados por ultras y anarquistas.



Padres de familias acompañados de sus niños acamparon desde el viernes en decenas de escuelas para evitar que la Policía ocupe esos lugares previstos para la votación.



El referendo ha agudizado las diferencias en la sociedad catalana con el debate entre legalidad e independencia.



A nivel de España ha crecido el tradicional rechazo a los catalanes alimentado por los medios nacionales, especialmente críticos y apoyando la postura del Gobierno.



LAS ENCUESTAS



Ningún personaje o estamento ha quedado ajeno a la polémica. Desde el Barsa y Gerard Piqué, en la defensa soberanista, hasta los reparos al proceso por parte de Serrat, Sabina y Juan Marsé, entre otros.



Una encuesta patrocinada por un partido independentista asegura que irá a votar más del 60% de los catalanes, unos 3 millones y medio de personas. Establece además que el crecimiento de potenciales electores se debe a su rechazo de las recientes intervenciones de las autoridades españolas.



¿Quién ganará? Más allá de los resultados cuestionados, los soberanistas radicales aseguran que la foto de una represión policial contra votantes sería políticamente más valiosa que el escrutinio final.



Los españolistas confían, además, que sean más los que se queden en casa. Pero ni eso ni los conteos podrán representar la verdadera situación.



¿Y después? Los moderados aseguran que el tamaño de la participación electoral podría abrir de una buena vez el tablero de la negociación política. Los radicales de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) amenazan al Gobierno catalán con echarle la gente encima si no declaran unilateralmente la independencia en 48 horas.



La fecha ha llegado. En el aire transpira temor, incertidumbre, rencor, esperanza, compromiso, división, nacionalismos y banderas. Esas que dan orgullo pero que siempre cargan un lado peligroso.



Parafraseando a Serrat, para España y Cataluña: "Hoy puede ser un gran día y mañana también".