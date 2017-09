No existe dictadura en Venezuela, dice investigadora Pasqualina Curcio

(GH)

Al llegar Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela comenzó un proceso de inclusión de los más excluidos históricamente –indígenas, afrodescendientes y los sectores más vulnerables al ingreso–, un cambio del modelo económico capitalista al socialista, explicó la doctora en ciencias políticas Pasqualina Curcio Curcio en la conferencia “Venezuela: Desafíos económicos”, que se llevó a cabo ayer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



“En Venezuela, antes de que llegara Hugo Chávez al poder, la participación de la población en los procesos electorales era del 30 por ciento y en esos momentos nadie planteó que hubiera una dictadura cuando no había participación política y electoral. En la actualidad, la brecha electoral en Venezuela se ha convertido en un proceso totalmente democrático que le ha dado identidad a casi toda la población”, detalló la economista venezolana ex consultora de la Organización Panamericana de la Salud.



A partir de 1999, recordó, hay un vuelco en el proceso político, económico y social en el país sudamericano, al llegar a la presidencia Hugo Chávez, con una concepción distinta de la economía y la política, “porque entiende que la economía no es el centro, que el objetivo final no es estabilizar los indicadores macroeconómicos, que lo más necesario es establecer un modelo de derecho y justicia social, los indicadores a cambiar son pobreza, salud y educación; los otros son importantes también pero no prioritarios”.



El cambio de modelo económico permitió que se revirtieran todos los procesos de privatización de salud y educación que beneficiaban a los grandes capitales. También se revierte la privatización de la educación que ahora es pública en Venezuela, se aumenta el acceso constitucionalmente y gratuito a la educación básica, media superior y superior; además se controlan los precios de los bienes esenciales para garantizar el acceso a alimentos y medicamentos, y los salarios se van ajustando en función de los incrementos de precios para garantizar que no se deteriore el poder adquisitivo de la población.



Lo anterior produjo un cambio extremoso en los indicadores sociales. En la época de los 80 y principios de los 90 -antes del chavismo- la pobreza aumentó 130 por ciento; en cambio, a partir de la gobernanza de Hugo Chávez, la pobreza disminuyó 55 por ciento, indicó la también exconsultora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.



Antes de la llegada de Chávez al poder, los grandes capitales se beneficiaban del petróleo, que era de su propiedad en un 113 por ciento. Venezuela vendía el oro negro que iba a parar a las transnacionales y además el Estado se endeudaba para darle más recursos a las compañías. Después de 1999, ese 113 por ciento se redujo hasta un 40 por ciento, quitándole el beneficio a las grandes corporaciones.



Durante su conferencia, Pasqualina Curcio dijo además que la guerra económica va acompañada de una guerra mediática, que con sus mecanismos económicos altera los mercados, pero luego los medios desvían la atención y dicen que la culpa de la inflación, del desabastecimiento y de los sobreprecios es del gobierno, pero sobre todo, el objetivo es evidenciar que el modelo socialista ha fracasado.



“En Venezuela se han identificado tres mecanismos en cómo se manifiesta la guerra económica. El primer mecanismo es un desabastecimiento programado y selectivo de bienes esenciales; el segundo es la inflación inducida y el tercero el bloqueo financiero internacional. No es cualquier desabastecimiento, seguramente han visto en la televisión las largas colas para buscar alimento, medicamento, productos de higiene. Pero no todos los productos, las tiendas de vestido, calzado, juguetes, videojuegos están llenas. Pero son los alimentos los que han faltado en los últimos cuatro años de la crisis venezolana, principalmente la harina de maíz precocido, el arroz, pasta, café, azúcar, leche, leguminosas y granos, insumos producidos por dos empresas transnacionales, entre ellas, Cargill de Venezuela.



Otro ejemplo son los productos de higiene (pañales para bebé, papel higiénico, jabón para lavar, toallas sanitarias y pasta de dientes), controlados en Venezuela por tres empresas en un 100 por ciento: Colgate, Procter and Gamble y Jonhson & Jonhson. No es creíble que estas empresas en cuatro años no hayan podido resolver sus problemas y surtir de productos al pueblo venezolano, puntualizó la doctora Curcio.