Una tormenta singular en Houston; recurrente en Mumbai

Houston y Mumbai están tratando de limpiar sus calles e infraestructura, inundadas con agua empozada y salobre tras el paso de fuertes y masivas tormentas que sembraron muertos y devastación.



Para la primera ciudad, esto no tiene precedentes. Para la otra metrópoli, en el otro lado del mundo, desgraciadamente se trata de un evento común.



Para la capital financiera de India y otras ciudades del sur de Asia y zonas agrícolas, las inundaciones son cataclismos regulares. El precipitado desarrollo urbano y el auge demográfico empeoran la situación, que será más difícil de enfrentar conforme el cambio climático incrementa el riesgo de desastres.



En los últimos dos meses, más de 1.000 personas han muerto debido a inundaciones en la India, el sur de Nepal y el norte de Bangladesh.



Unas 40 millones de personas han sido afectadas; sus casas, negocios o cosechas han sido destruidas.



Mumbai fue particularmente azotada. Las lluvias inundaron oficinas, escuelas, caminos y dejaron alrededor de 60 muertos, 33 de los cuales murieron el jueves, cuando un edificio de apartamentos construido hace 117 años colapsó luego que la inundación debilitara sus cimientos.



"La ciudad quedó postrada, de rodillas", dijo Darryl D'Monte, ambientalista con sede en Mumbai.



Tragedias como esta ocurren casi a diario en el sur de Asia. La cantidad de agua que el huracán Harvey acumuló en Houston la semana pasada no tuvo precedentes no solo para la ciudad sino para el territorio continental estadounidense. Mumbai, sin embargo, tuvo una inundación parecida hace 12 años, y varias ciudades importantes de la India se han inundado desde entonces, incluyendo Calcuta en el 2007, Hyderabad en el 2008, Srinagar en el 2014 y Chennai en el 2015.



Generalmente el total de muertos es alto, como lo es en esta temporada de lluvias fuertes, debido a factores como infraestructura inadecuada de viviendas. Tan solo en Mumbai, unas tres millones de personas están atiborradas en barrios pobres y tienen pocos lugares a donde ir cuando la ciudad se inunda.



Expertos dicen que funcionarios indios están haciendo poco para mitigar los riesgos. En vez de eso, permiten nuevas construcciones, deforestan bosques, pavimentan terrenos propensos a inundaciones y poniendo en riesgo la capacidad de los cauces.



Las autoridades de Mumbai han ignorado planes para renovar el drenaje municipal de la era británica, limpiar el alcantarillado e instalar estaciones de bombeo de agua y esclusas para expulsar el agua empozada, dijo D'Monte.



"En la mayoría de la ciudad, los lagos, estanques e incluso los espacios abiertos actúan como esponjas y absorben el agua excedente de las lluvias. Todo esto ha desaparecido de nuestras ciudades y pueblos porque las fuentes de agua han sido rellenadas y encima hemos construido edificios", dijo Chandra Bhushan, del Centro para las Ciencias y el Medio Ambiente, organización ambiental en Nueva Delhi.



"Somos muy buenos para predecir el tiempo. Pero somos muy malos para usar esa información meteorológica y tomar decisiones y actuar", dijo.

