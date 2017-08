EU: Asaltabancos que quería regresar a la cárcel lo logra

RENO, Nevada(AP )

Sin dónde vivir, con frío y asustado, Tommy Ray McAdoo dijo que asaltó un banco de Nevada con un cuchillo para carne en noviembre pasado con el fin de poder regresar al único lugar que realmente conoce.



El delincuente de 77 años vio cumplido su deseo el martes por la noche cuando un juez federal en Reno lo sentenció a otros 15 años de cárcel en una prisión federal por asalto bancario con un arma peligrosa.



La defensora de oficio de McAdoo solicitó indulgencia, bajo el argumento de que el ex residente de Seattle está gravemente enfermo del corazón y los riñones, y probablemente morirá en la cárcel incluso si el juez le concedía a ella su solicitud para una sentencia menor a cinco años.



“Le daría un poco de esperanza, si es que logra vivir todo ese tiempo”, dijo Lauren Gorman. “En el estado en que está hoy podría morir en cualquier momento”.



Pero el juez federal de distrito Robert C. Jones dijo estar de acuerdo con los fiscales federales, los cuales argumentaron que McAdoo sigue siendo una amenaza a la seguridad pública dado que asaltó un banco con un arma peligrosa a los 77 años.



McAdoo, que ha sido declarado culpable de al menos cinco cargos de robo en antecedentes penales que se remontan a 1964, robó dos mil 700 dólares en efectivo de un banco en Reno. Unas horas después, los agentes del FBI lo capturaron mientras almorzaba en un viejo casino a unas cuadras de distancia.



“Él estaba helándose y asustado, y la cárcel es una palabra con la que está familiarizado”, explicó Gorman. “Por instinto hizo lo que sabía que lo mandaría de nuevo allí: robó otro banco. En cierto modo, es comprensible que alguien que ha estado tan profundamente institucionalizado toda su vida hubiera respondido así”.



La vicefiscal federal Megan Rachow reconoció: “Es trágico que hayamos llegado a este punto. Pero estamos aquí debido a los pasos que el demandado ha tomado: le dijo a la oficina de libertad condicional que desea regresar a la cárcel. No puede funcionar en sociedad”.