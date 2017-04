Suman 193 los muertos por desbordamiento de ríos en Colombia

BOGOTÁ(AP )

Lamentablemente la más reciente cifra por tragedia en Putumayo es: 193 fallecidos y 202 heridos. Solidaridad con sus familias #TodosConMocoa — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1 de abril de 2017

El desbordamiento de tres ríos en Colombia por las lluvias intensas mató al menos a 193 personas mientras dormían y dejó cientos de desaparecidos y heridos en Mocoa, una ciudad cercana a la frontera con Ecuador, en una de las peores tragedias naturales que recuerda el país.Un alud de lodo y escombros sepultó cinco barrios de la ciudad de 42 mil personas. Varias casas fueron derribadas, los árboles arrancados y automóviles arrastrados.El presidente Juan Manuel Santos difundió la última cifra en su cuenta de Twitter, después de visitar el lugar del accidente."Estas lluvias son cada vez más intensas y tenemos que estar preparados", dijo el mandatario desde el terreno, donde declaró estado de calamidad y abrió una cuenta bancaria para recibir donaciones para los damnificados.Según la Cruz Roja hay 220 desaparecidos y se atendían a 202 heridos, 22 de los cuales fueron transportados a Bogotá. Las autoridades reportaron que los hospitales locales estaban abarrotados.Más de un millar de policías y militares trabajan en la zona en busca de cuerpos."Las calles parecían ríos, había carros encima de las casas", contó a The Associated Press Javier Armando Solarte, funcionario del gobierno que se despertó por las sirenas de las emergencias cuando empezó el caos. El agua entraba a las casas mientras la gente trataba de escapar del lodo."Eran las once y media cuando sonó como una bomba, durísimo. Los que corrieron, se salvaron y los que no, ahí quedaron", dijo un señor de mediana edad a la televisión local Caracol. El estruendo duró unos quince minutos y la desesperación de quienes trataban de rescatar familiares, amigos o vecinos, aumentaba este sábado a medida que se acercaba la noche.Eduardo Vargas, de 29 años, estaba durmiendo con su esposa y su bebé de siete meses cuando lo despertaron los golpes de los vecinos en la puerta de la casa. Recogió a su familia y empezó a correr hacia una montaña entre gritos de la gente en pánico."No tuvimos tiempo para nada", relató.Vargas y su familia esperaron junto con una veintena de vecinos mientras los escombros engullían sus casas. Por la mañana, cuando el Ejército los ayudó a regresar, sus viviendas habían quedado reducidas a rocas y tierra."Dios nos salvó la vida", concluyó."Hay mucha gente buscando a sus parientes", afirmó el vocero de la Cruz Roja, Óscar Forero.Testigos sintieron cómo vibraban los edificios, y aunque sonó una alarma, no se escuchó en toda la ciudad. Imágenes difundidas en internet y televisión mostraban grandes extensiones cubiertas de escombros, edificios demolidos y puentes derribados. En los videos se escuchaban voces gritando los nombres de desaparecidos.El agua, la comida y la electricidad escasean en la zona y las comunicaciones están interrumpidas. Tres puentes que dan acceso a la ciudad cayeron al paso del alud.Carlos Iván Márquez, director de la agencia nacional de desastres de Colombia, dijo que el río se desbordó alrededor de la medianoche, tomando por sorpresa a los residentes desprevenidos en las primeras horas del sábado.Anteriormente, Herman Granados, un anestesiólogo, dijo que había al menos 300 heridos y que el hospital no tiene sangre suficiente para afrontar una crisis de semejante magnitud.Dijo que algunos empleados del hospital fueron a ayudar aunque tenían familiares desaparecidos. "Estoy seguro de que hay mucha gente bajo el barro", dijo Granados.Varios países mandaron sus condolencias a Colombia por una tragedia que recuerda, en pequeñas dimensiones, al deslave de Armero en 1985, cuando más de 20 mil personas murieron sepultadas por la tierra."Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Colombia, y al presidente Juan Manuel Santos le ofrezco toda la solidaridad de equipos de rescatistas, especialistas en tragedia y todo el apoyo de pueblos", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Perú, España, Panamá, Francia y Brasil también se solidarizaron con las víctimas.El sábado inició la época de lluvias en Colombia, aunque el instituto meteorológico registró en marzo un exceso de precipitaciones del 80%, lo cual tiene a la mitad de municipios del país en alerta ante posibles deslaves."Hay que mantener la alerta porque los suelos están muy erosionados por las lluvias de todo el mes y aunque disminuyan las precipitaciones, el riesgo continúa", aseguró Christian Euscátegui, vocero del organismo.A medida que se acerca la noche, los lugareños se preocupaban."Esperemos que no llueva más. Por ahora está despejado pero ayer también hizo sol todo el día y las lluvias de medianoche lo arrasaron todo", lamentó el funcionario Solarte.