Napolitano confía en que Trump "deje en paz" a los "dreamers"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, confió en que la administración del presidente Donald Trump “deje en paz” a los jóvenes estudiantes acogidos por el Programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) conocidos como "dreamers".Estos jóvenes, dijo, han estado protegidos por el programa y lo único que buscan es estudiar.“Yo espero que el presidente Trump deje en paz a los jóvenes de DACA, porque es algo que ha proporcionado seguridad a los estudiantes y, sobre todo, certidumbre. En este programa están inscritos mexicanos que no deben vivir en la incertidumbre”, consideró.Napolitano ofreció una conferencia magistral en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su papel como presidenta de la Universidad de California.Destacó que en la Universidad de California se han tomado las medidas necesarias para proteger a los estudiantes apegados a DACA. “Son unos 3 mil 700 "dreamers" que están en el Sistema de la Universidad de California, aunque el número preciso es difícil saberlo, porque los jóvenes no son cuestionados sobre su situación”, dijo.Destacó que está en contra de la construcción de un muro en la frontera, al igual que un buen número de estadounidenses.“Obviamente no estamos de acuerdo con el tema del muro”, señaló.En rueda de prensa posterior, reforzó su dicho: “No creo que los muros resuelvan algo. Cuando fui gobernadora de Arizona tuve fama al decir: construyan un muro de 3 metros y habrá una escalera de 4 metros. Ese sigue siendo el caso”, consideró.Napolitano, quien siendo secretaria de Seguridad Interna e implementó las medidas para lograr una frontera tecnológicamente vigilada, criticó las medidas migratorias de Trump.Consideró desafortunado el método de selección de personas que pueden ser deportadas, hecho que provocó miedo en la comunidad migrante.Justificó que, si durante la administración del presidente Barack Obama el número de deportados fue alto, se trató de condenados por delitos graves y no detenciones al azar.“Muchas deportaciones fueron detenidas en la frontera, no eran personas con raíces en nuestras comunidades, entonces hay que ver más allá de los números”, indicó.Si bien, la actual administración, añadió, no ha puesto en marcha las medidas antiinmigrantes, existe miedo en estas comunidades.