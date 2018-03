Putin deja caer bombas nucleares sobre Florida en un video animado

(GH)

El presidente Vladimir Putin ha anunciado que Rusia ha probado una serie de nuevas armas nucleares "invulnerables a la interceptación del enemigo" en un discurso en el que elogió a los científicos que están detrás del arsenal como "los héroes de nuestro tiempo", revela el Daily Mail En su discurso anual sobre el estado de la nación en Moscú, Putin dijo que las armas incluyen un misil de crucero de propulsión nuclear, un dron submarino de propulsión nuclear y un nuevo misil hipersónico y mostró imágenes de video del lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental pesado.El video también contenía una secuencia generada por computadora que mostraba la potencia y el alcance del nuevo cohete, que incluía bombas que caían sobre el estado de Florida.Durante su discurso, Putin dijo que la creación de las nuevas armas ha hecho 'inútil' la defensa de misiles liderada por Estados Unidos de la OTAN, y significa un final efectivo a lo que describió como los esfuerzos occidentales para obstaculizar el desarrollo de Rusia.Rusia ha ensayado una serie de nuevas armas nucleares estratégicas que no pueden ser interceptadas, anunció el jueves el presidente Vladimir Putin, lo que marca un avance tecnológico que podría aumentar dramáticamente la capacidad militar rusa, impulsar la posición global del Kremlin y elevar las preocupaciones de Occidente sobre una posible carrera armamentista renovada en el siglo XXI.En su mensaje presidencial anual, el dirigente ruso explicó que las nuevas armas incluyen un misil de crucero y un dron submarino, ambos de propulsión nuclear, y nuevos misiles hipersónicos que no tienen equivalente en ninguna otra parte del mundo.Afirmó que la creación de las nuevas armas ha hecho que la defensa antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, sea "inútil" y significa el fin efectivo de lo que él describió como los esfuerzos de Occidente para obstaculizar el desarrollo de Rusia."Quiero decirles a todos aquellos que han impulsado la carrera armamentista en los últimos 15 años, que han buscado ganar ventajas unilaterales sobre Rusia, que han introducido sanciones ilegales para contener el desarrollo de nuestro país: Todo lo que ustedes querían impedir con sus políticas ya ha sucedido", aseguró. "Han fracasado en contener a Rusia".La vocera del Pentágono, Dana White, dijo que el anuncio de Putin no los sorprendió, y que las fuerzas armadas están preparadas para defender la nación.White dijo a la prensa que la defensa misilística estadounidense nunca ha apuntado a Rusia.Estados Unidos siempre ha dicho que sus sistemas de defensa en Europa no apuntan a Moscú sino a amenazas desde Irán, Corea del Norte y grupos sin país.El anuncio desde Rusia llega en momentos en que Putin se prepara para ganar fácilmente otro mandato presidencial de seis años en las elecciones del 18 de marzo.Afirmó que el misil crucero probado a fines del año pasado tiene un alcance "prácticamente ilimitado", alcanza gran velocidad y puede penetrar en cualquier sistema antimisiles.Aseguró que el dron submarino de alta velocidad también tiene un rango "intercontinental" y capacidad para transportar una cabeza nuclear que podría alcanzar tanto a portaaviones como instalaciones costeras.Dijo que su profundidad operativa y alta velocidad la haría inmune a la intercepción enemiga. Indicó que las pruebas del reactor nuclear compacto para alimentar el nuevo dron finalizaron el otoño pasado.Añadió, en medio de aplausos, que aún no han sido escogidos los nombres del misil crucero nuclear y del dron submarino, pero le sugirió al Ministerio de Defensa que convoque a un concurso nacional para elegir los mejores nombres.Putin habló ante una audiencia de cientos de altos funcionarios y legisladores, recurriendo a videos e imágenes computarizadas de las nuevas armas, que se mostraron en pantallas gigantescas en una sala de conferencias cerca del Kremlin."Nadie en el mundo tiene algo así", dijo. "Puede que eso ocurra algún día, pero para entonces desarrollaremos algo nuevo".El presidente ruso dijo que otra nueva arma llamada Avangard es un misil hipersónico intercontinental que podría alcanzar objetivos a una velocidad 20 veces superior a la velocidad del sonido y que atacaría "como un meteorito, como una bola de fuego".Putin dijo que Rusia probó también nuevos misiles balísticos intercontinentales pesados, llamados Sarmat, que superan en alcance y número de ojivas a su predecesor de la era soviética, conocido en Occidente como Satán.