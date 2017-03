Trump propone que migración sea basada en méritos

CIUDAD DE MÉXICO()

En su primer discurso ante el Congreso, Trump afirmó que pronto iniciará la construcción del muro en la frontera con México y anunció que planea reformar el sistema migratorio de Estados Unidos por uno basado en los "méritos" de quienes deseen vivir en ese país.



"Países alrededor del mundo, como Canadá, Australia y mucho otros, tienen un sistema migratorio basado en méritos. Es un principio básico que aquellos que buscan entrar a esos países sean capaces de sostenerse económicamente por su cuenta", expresó Trump.



Sin embargo, dijo, ese principio no se aplica en Estados Unidos pues se destinan billones de los contribuyentes a los migrantes.



"Cambiar el sistema actual de trabajadores migrantes poco calificados por uno basado en méritos tendrá muchos beneficios: Ahorrará una cantidad incuantificable de dólares, elevará los salarios de los trabajadores y ayudará a familias con problemas económicos -incluyendo las de los migrantes- a entrar a la clase media.



Trump señaló que esta reforma, además de traer beneficios económicos ayudaría a reforzar la seguridad de su país y a reinstaurar el respeto por las leyes.



Por tal razón, expresó su confianza en que demócratas y republicanos puedan trabajar juntos en un tema que su país ha eludido por décadas.



PRONTO INICIARÁ MURO



Con respecto a la construcción del muro fronterizo, aseguró que iniciará pronto.



"Pronto iniciaré con las construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera Sur. Mientras estamos hablando, estamos removiendo a miembros de pandillas, narcotraficantes que amenazan a nuestros ciudadanos", expresó.



"Nuestra obligación es servir, proteger y defender a los ciudadanos de Estados Unidos. Estamos tomando medidas enérgicas para proteger a la nación del terrorismo islámico. Hemos visto ataques en Francia, Bélgica, Alemania y por todo el planeta".



Trump confirmó lo que se dijo hace semanas acerca de revocar el Obamacare.



"Llamo al Congreso a revocar y reemplazar Obamacare con reformas que expandan la capacidad de elegir, aumenten su acceso, bajen los costes y, al mismo tiempo, proporcionen mejor cobertura médica", dijo entre abucheos.



"Hay que salvar a los estadounidenses de este desastre que es Obamacare. Que los estadounidenese compren el plan que ellos quieran y no el que les obligue el Gobierno, hay que dar los recursos necesarios para garantizar que nadie quede fuera".



Trump dijo que va proteger a la población del terrorismo, en particular ISIS.



"Mi Gobierno está trabajando en los procedimientos y muy pronto tomaremos medidas para mentener fuera a los que nos podrían hacer daño", expuso.



"Como lo prometí, le pedí al Departamento de Defensa que haga un plan para demoler a ISIS que es un enemigo de nuestro planeta".



El discurso inició a las 21:00 horas locales, 20:00 horas tiempo de México, en la Cámara de Representantes y es visto como una oportunidad única para que el primer Mandatario pueda ofrecer detalles sobre su política.



A su llegada fue recibido entre ovaciones y algunos abucheos.



Aseguró que ha empezado a combatir la corrupción, como prometió en campaña.



"Hemos empezado a secar el pantano de corrupción gubernamental".



Trump se dijo orgulloso de la construcción de los dos oleoductos de Keystone y Dakota Access, que últimamente representan la lucha contra los efectos del cambio climático.