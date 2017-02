Presidente iraní de Trump: es un "recién llegado" peligroso

TEHERÁN, Irán (AP)

El presidente de Irán, Hasán Ruhani, criticó la orden ejecutiva de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspendió la entrada al país y la concesión visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, incluyendo Irán, dijo la televisión estatal.



Ruhani describió a Trump y a su gobierno como recién llegados que no entienden la política, diciendo: "Un hombre ha estado viviendo en otro mundo y ahora ha entrado al mundo de la política".



El presidente estadounidense terminará dañando no solo a su propio país sino también a otros, agregó Ruhani.



Según el mandatario iraní, el gobierno estadounidense es deshonesto por decir que está del lado del pueblo iraní pero después vetar su ingreso al país.



Por otra parte, el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdula bin Zayed Al Nahyan, defendió el miércoles el decreto presidencial estadounidense alegando que el país está en su derecho de adoptar lo que calificó de "decisión soberana".



No cree que la medida esté basada en la religión y destacó que la mayoría de los países de mayoría musulmana del mundo no se ven afectados por la orden.