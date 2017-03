Alma en máquina

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El futuro es un tema polémico que ha sido abordado en varias historias a lo largo de los años, sobre todo cuando se muestra un mundo alternativo donde la tecnología juega un papel crucial. En una realidad alterna y futurista donde la inteligencia artificial puede presentar el derrumbe de la sociedad misma se planteó un dilema que sólo el autor Masamune Shirow pudo reflejar en 1985 al publicar la historia “Ghost in the Shell” en formato manga y con el éxito internacional de la película de anime homónima dirigida por Mamoru Oshii.



A partir de mañana, Dreamworks y Paramount Pictures estrenarán en cines la adaptación en imagen real de la historia bajo el nombre de “Ghost in the Shell: La vigilante del futuro”, dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por la actriz Scarlett Johansson, conocida por dar vida a Black Widow en la saga de “Avengers”.



En la versión original de 1995, la historia, situada en el año 2029, gira en torno a Motoko Kusanagi, quien es una cyborg con cerebro y médula ósea humanos que forma parte del cuerpo de policía élite e investiga las actividades ilícitas de un hácker que amenaza con estallar la guerra fría contra la delincuencia cibernética y el terrorismo tecnológico.



En esta versión live action, el personaje de Johansson, quien también es conocido como “La Mayor”, trata de adaptarse fielmente al manga de la historia, reflejando a la protagonista como un espécimen único que forma parte de La Sección 9 que tiene la misión de detener a un enemigo que amenaza a Hanka Robotic y sus avances en el campo de la cibertecnología. Sin embargo ella descubrirá los problemas de los aspectos de la naturaleza de su identidad como cyborg y su pasado como humana.



¿POR QUÉ SE LLAMA “GHOST IN THE SHELL”?



Traducido del inglés al español, se entiende como “Fantasma en una concha (o caparazón)”. El personaje principal es un Cyborg (fusión humano/robot) por lo que se refleja un alma atrapada en un cuerpo artificial.



ES BUENO SABER QUE…



Mamoru Oshii, director de “Ghost in the Shell (1995)”, será reconocido este año con el premio Winsor McCay en la 44 ceremonia de los Premios Annie.



SERIES DE TV



"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" (2002)

26 capítulos



"Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG" (2004)

26 capítulos



"Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society" (2006)

Episodio de 105 minutos (OVA) que continúa la trama de las dos series.



"Ghost in the Shell: Arise" (2013-2014)



Serie de cuatro OVAS o películas para televisión con nuevos diseños para los personajes de la serie además de contar con el mismo cast de doblaje.



"Ghost in the Shell: Arise-Alternative Architecture" (2015)



Serie de 10 capítulos, cuyos primeros 8 episodios resumen las cuatro OVAS de “Ghost in the Shell: Arise” mientras que los últimos dos contienen material inédito.



¿SABÍAS QUE…



Margot Robbie (Harley Quinn de “Suicide Squad") estuvo a punto de protagonizar este live action?



PELÍCULAS



"Ghost in the Shell" (1995)

Película de anime producida por Production I.G. y basada en el manga.



"Ghost in the Shell 2.0" (2008)

Versión remasterizada de la película de 1995 con un nuevo elenco de voz para los personajes.



"Ghost in the Shell 2: Innocence" (2004)

Película de anime producida y dirigida por Mamoru Oshii. Aunque retoma la trama de su antecesora, el autor aseguró que la cinta no es una secuela o continuación directa de "Ghost in Shell".



"Ghost in the Shell: The Rising" (2015)

Considerada precuela de la película de 1995, donde explican algunos sucesos que ayudan a entender algunos aspectos de dicha cinta. Fue dirigida por Kazuya Nomura y también bajo la producción de Production I.G.



22 años del estreno de la película animada



4 películas de animación



VIDEOJUEGOS



"Ghost in the Shell" (1997) PlayStation



"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" (2004) PlayStation 2



"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" (2005) PSP



"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex First Assault Online" (2015) Juego para computadora.



4 volúmenes dirigió el autor original de "Ghost in the Shell".