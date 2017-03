'Mortal Kombat', 'Tomb Raider': Rumbo al Salón de la Fama

(GH)

Mortal Kombat, Tomb Raider, Donkey Kong, Pokémon Red y Green y "Microsoft Windows Solitaire" están entre los 12 finalistas de la categoría de 2017 del Salón de la Fama del videojuego mundial, informó AP.



Los nominados son Final Fantasy VII, Myst, Halo: Combat Evolved, Resident Evil, Portal, Street Fighter II y Wii Sports.



Donkey Kong es el juego más antiguo nominado para este año. El juego pionero de arcade del diseñador Shigeru Miyamoto, lanzado en 1981, no sólo hizo estrella a su villano principal, sino tuvo la primera aparición de Mario (entonces conocido como Mr. Video y más adelante Jumpman).



La mayoría de los candidatos potenciales son de los años noventa, capturando los avances técnicos, el creciente poder de mercado y la influencia cultural de los videojuegos durante esa década.



Por ejemplo, Final Fantasy VII fue un best-seller y pionero de gráficos en 3D, mientras que Tomb Raider y Resident Evil ofrecieron nuevos tipos de historias y mostraron el potencial de la franquicia para los videojuegos en otros medios.



La violencia realista de Mortal Kombat, mientras tanto, lo convirtió en un éxito masivo y el tema del debate en el Congreso, eventualmente estimulando la creación de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento.



Las nominaciones más contemporáneas como Halo y Portal se expandieron en tendencias de narración, juego y franquicia en los años 2000, mientras que Wii Sports marcó un gran salto tecnológico con el control de movimiento.





La lista de nominados para 2017 también marca la tercera vez que ‘Pokémon Red and Green’ ha sido nominado para el Salón de la Fama del Videojuego. El revolucionario juego Game Boy de 1996 (lanzado como Red and Blue en los Estados Unidos) sigue siendo una fuerza cultural 20 años después, con una nueva edición para smartphones, Pokémon Go, que debutó el 2016.



El Salón de la Fama del Videojuego instauró su primera clase en 2015 y se encuentra en el Museo Nacional Strong of Play en Rochester, en Nueva York (donde también se encuentra el Salón Nacional de la Fama del Juguete). Entre los juegos que actualmente conforman el Salón de la Fama están Super Mario Bros., Tetris, World of Warcraft, Pong, Pac-Man, Grand Theft Auto III, La Leyenda de Zelda y Los Sims.



Los miembros del Salón de la Fama dependen de un comité internacional de estudiosos de videojuegos y periodistas para elegirlos. Los ganadores para la clase 2017 estarán listos el próximo 4 de mayo.