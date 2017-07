"Fairy Tail" se despide en el 2018

TOKYO, JAPÓN()

Hiro Mashima, autor y creador del manga de "Fairy Tail", desvela a través de su Twitter oficial que la última temporada del anime se emitirá el próximo año 2018. El comentario en inglés del post publicado por el mangaka se puede leer "The Final Season of FAIRY TAIL TV anime will go on air in 2018!" ("La temporada final del anime de TV de FAIRY TAIL saldrá en el aire en 2018!"). El manga original finalizará este mismo verano y quedará recopilado en 63 tomos.



El anime de "Fairy Tail" comenzó a emitirse en la televisión japonesa en octubre de 2009 y en todo este tiempo acumula la cifra de 277 episodios. Estos se dividen en 8 temporadas, la última de ellas correspondiente a la adaptación del manga pre-cuela de "Fairy Tail Zero" y emitida entre enero y marzo de 2016. La última adaptación al anime que tuvo la obra de Mashima fue "Fairy Tail Zero", saga que narró los orígenes del gremio de magos.