Actores que podrían interpretar a Nightwing en el DCEU

Las últimas noticias hablan sobre una película de Nightwing en camino, nada menos que con Chris McKay, director de The Lego Batman Movie al frente del proyecto (aún no confirmado del todo, pero casi). La llegada de este personaje abre nuevas posibilidades al DCEU y también a la historia de Batman. Si todo sale bien, podría cumplir un rol interesante en un grupo de películas generalmente oscuras. Ahora que tenemos estos datos, podemos especular sobre posibles actores para interpretar a Nightwing, y eso es exactamente lo que haremos. Aquí tienes la lista de candidatos.



Taron Egerton



En Kingsman: The secret service interpreta a un personaje bastante interesante y ha demostrado que puede llevar adelante escenas de acción. Tiene la apariencia y carisma perfectos para el papel.



Robbie Amell



El primo de Stephen Amell (Arrow), interpreta a Firestorm en la pantalla chica. En apariencia luce bien como un posible Nightwing, y es capaz de ser un personaje con menos oscuridad y misterio que Batman, para contrarrestar. Sin embargo, los actores de este tipo de series de televisión generalmente tienen problemas para llegar al cine, mucho más si ya interpretó a un superhéroe de DC ¿será esta la excepción?



Garrett Hedlund



Es verdad que es rubio, pero eso es fácilmente solucionable. Si buscamos un actor acostumbrado a películas de acción y con la capacidad necesaria, este es el indicado, o al menos uno de los posibles candidatos.



Dylan O’Brien



Aunque no es de los más conocidos, debes saber que este actor está acostumbrado tanto al drama como a lo más ligero. En lo que refiere a acción, es capaz de hacer sus propias escenas, en muchas ocasiones sin dobles. Lo has visto por ejemplo en The Maze Runner y en Deepwater Horizon.



Aaron Taylor Johnson





Este es un actor que no para de sorprendernos. Si bien su participación en el MCU como Quicksilver fue poco memorable, sin dudas tiene el potencial para ser Nightwing con éxito. De hecho, es muy bueno en otro tipo de papeles, como demostró en Nocturnal Animals, por la cual ganó un Golden Globe.



Milo Ventimiglia



Esta es una opción no tan obvia, pero realmente interesante. El actor está familiarizado con los personajes poderosos debido a que protagonizó Heroes. Ahora se dedica más a lo dramático, pero siempre con la posibilidad de un toque de humor, por lo que es perfecto para el papel.



Dev Patel



Más de una persona está hablando sobre Dev Patel y lo que tiene por delante. Fue nominado a un Oscar por Lion y es la nueva gran estrella de Hollywood. No sería la primera vez que un actor de este calibre se pasara a las películas de superhéroes.



Steven Yeun



Lo cierto es que hace ya bastante tiempo que existen rumores sobre la participación de este actor en una película de DC y muchos creen que será Nightwing. Para ser sinceros, es una gran idea. Su papel como Glenn era increíble, un personaje noble, amable, gracioso y valiente, todo en uno.



Joseph Gordon Levitt



Es la opción más obvia y la mejor, claramente. Christopher Nolan hizo un buen trabajo para situarlo como Robin, pero creado a su estilo. Ahora podría ser Nightwing con total éxito, porque es un gran actor, con humor, acción y drama, todo en uno.



FUENTE: http://www.vix.com/es/comics/177114/9-actores-que-podrian-interpretar-a-nightwing-en-el-dceu