Publicarán nueva historia de Darth Vader

Kieron Gillen dio por finalizada su época a cargo de escribir las aventuras de Darth Vader el pasado octubre de 2016 con Darth Vader #25.



La serie que será conocida como el volumen 1 de la saga relataba eventos que le ocurrieron al Sith Lord entre el final de "A New Hope" y el principio de "Empires Strikes Back".



Sin embargo, Darth Vader está siempre volviendo y días atrás fue anunciada una nueva serie con el nombre del Sith Lord como título, esta vez a cargo del escriba Charles Soule y el artista Giuseppe Camuncoli.



Esta vez se dará a conocer qué ocurrió poco tiempo después del final de "Revenge of the Sith". Los primeros días de Anakin Skywalker convertido en Darth Vader.



La historia nos presentará a un Vader uniéndose a Palpatine para custodiar la realización de la Death Star y también presenciaremos el origen del lightsaber rojo carmesí de Anakin.



En propias palabras del guionista Charles Soule, Darth Vader Vol. 2 será algo así como Darth Vader: Year One.