Series dentro de otras series

Tomy y DalyA su vez es un segmento en el Show de Krusty, pero es una de las caricaturas más conocidas, gracias a Los Simpson.Jolly FarmEn Family Guy hay un programa sumamente tóxico… y muy parecido a los Teletubbies.Colt LugerEsta serie hace honor a todo lo que está bien en la televisión en blanco y negro, y se encuentra dentro de F is for Family.Cubito y ToribioSalieron en Rugrats. Ok, solo aparecieron en un episodio, pero su trama era bastante emotiva.Mirada de RobotSalía dentro de Futurama y el protagonista de esta novela era Calculon.