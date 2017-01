¡Confirmado! Película live-action de Death Note en México

(Tomada de la Red)

Continuando con la costumbre de traer cine contemporáneo japonés, Cinemex dio a conocer el lanzamiento en México de la película live-action de Death Note, Light Up The New World; para el 3 de febrero.La cinta es una secuela de la manga y anime; se sitúa 10 años después, donde descubren la existencia de seis Death Note en todo el mundo, por lo que se conforma un equipo especial para combatir la amenaza, la cual va de la par de una contingencia generada por terroristas de tipo cibernético.De acuerdo a Cinemex , los boletos ya se pueden adquirir en el sitio web de la cadena, con un precio de 70 pesos.Con información de: SDPnoticias