¡Pikachu tiene su tren!

TOKYO, JAPÓN()

"Pokémon" nació en 1996 en Japón como un videojuego para la marca Nintendo GameBoy. Desde entonces ha sido un gran fenómeno en todo el mundo, pero sobre todoen su país de origen, donde la obsesión parece no tener fin: Vi,vdeojuegos, series, películas, aviones, coches, app, disfraces, muñecos, eventos... ¡Y también un tren!



Ya hace unos años, la East Japan Railway Company creaba un tren inspirado en Pokémon con el objetivo de alegrar a los niños de las zonas afectadas por el tsunami de 2011. El proyecto se llamó "Pokémon with you". Pero la fiebre continúa y el convoy fue recientemente remodelado con la imagen de Pikachu.



Con una capacidad para 46 pasajeros, el tren cuenta con dos vagones completamente personalizados en los que se destacan los colores amarillo y marrón. En su interior, la imagen de Pikachu puede verse por todas partes, con una enorme sala de juegos del emblemático personaje de Pokémon y varias Pokéball en las esquinas de los asientos.



El singular tren recorrerá la línea Ofunato, cubriendo el trayecto de ida y vuelta entre las estaciones Ichinoseki (Prefectura Iwate) y Kesennuma (Prefectura Miyagi), una de las áreas más afectadas por el desastre natural.