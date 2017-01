La cultura también se lee en cómic y manga

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los cómics no sólo abordan las historias de superhéroes como Batman, Superman e incluso The Watchmen, sino hoy también cuentan vidas y obras de escritores cuyos nombres están escritos en la historia de la literatura y la cultura.



El caso más reciente es la adaptación que editorial Colofón hizo de la novela La Metamorfosis, una de las obras más conocidas del escritor checo Franz Kafka.



En ésta, Gregorio Sama al despertar se convirtió en un insecto, el cual, según el autor, no debe ser dibujado.



El escritor Julián Romero se encargó de esta adaptación literaria que cuenta con las ilustraciones del caricaturista Jorge Aviña y del prólogo del profesor Otto Cázares, de la UNAM.



Esta sería la primera novela gráfica que aparecerá este año, pues también se tiene planeado que la vida del escritor argentino Julio Cortázar, autor de libros como Rayuela y Bestiario, sea llevada al cómic con el trabajo de Jesús Marchamalo y Marc Torices.



También algunas de las obras clásicas han sido adaptadas a un formato manga, trabajo que ha hecho la editorial Herder.



Este sello también exploró La Metamorfosis, de Kafka, pero también La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y obras filosóficas como Así habló Zaratustra y El Anticristo, de Friedrich Nietzsche; y La enfermedad mortal, de Soren Kierkegaard.



Sin embargo no sólo escritores han sido llevados a estas narraciones con fuerza visual, también artistas visuales han sido explorados en estos diseños.



En 2015, por el 500 aniversario luctuoso de El Bosco, el Museo del Prado encargó la realización de un cómic sobre la vida del pintor holandés.



El trabajo fue encargado al dibujante español Francesc Capdevilla, más conocido como Max.



El dibujante y cineasta Joann Sfar también realizó un cómic sobre uno de los pintores más polémicos y reconocidos en la historia del arte, figura clave del siglo XX: Salvador Dalí.



El creador realizó el cómic Fin del paréntesis, donde cuatro mujeres maniquíes crean con su expresión corporal y danza los cuadros del pintor español.



El comisario Asier Mensuroapuntó en junio de 2016 sobre la exposición El arte en el cómic:



“Ese es el proceso más moderno, más vanguardista, más actual; es el proceso de que la ruptura o el tabú que podía haber del cómic como un arte con menor aura o de menor calidad, ya ha caído del todo y los grandes centros se están abriendo al cómic”, dijo.