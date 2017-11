Nintendo planea una película animada de Super Mario Bros

EU(Tomada de Level Up)

Para nadie es un secreto que Nintendo busca expandir sus franquicias más allá de los videojuegos.La compañía se ha mostrado más abierta ante la llegada de sus franquicias a los móviles, por ejemplo.Un nuevo reporte afirma que Nintendo trabaja para llevar a Mario y compañía a la pantalla grande, esto gracias a una nueva película animada, según informó Level Up De acuerdo con la información de The Wall Street Journal, Nintendo está muy cerca de cerrar un trato con Illumination Entertainment, productora estadounidense de cine que ha trabajado con Universal Pictures.Dicha compañía sería la principal encargada de la creación del filme de “Super Mario Bros”.The Wall Street Journal también afirma que se discute cómo Nintendo estaría implicado en el proceso creativo y en la supervisión de la película.Asimismo, se especifica que el productor del rodaje probablemente sea Shigeru Miyamoto junto con Chris Meledandri, gerente ejecutivo de Illumination Entertainment, encargados de “Mi villano favorito”.Los términos actuales son producir una película de Mario; no obstante, si se llega a un acuerdo benéfico para ambas partes, se podrían planear más entregas.Hasta el momento, no hay detalles sobre si las compañías colaborarán para esta producción.Mientras tanto, la compañía de videojuegos también trabaja en Super Nintendo World, su parque de diversiones temático.Este año se reveló su primer render y Miyamoto compartió algunos detalles del proyecto.Por otro lado, la franquicia de Super Mario Bros cuenta con una adaptación live-action que debutó en Blu-Ray hace poco.