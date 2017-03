Flores y Anime en primavera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la temporada primaveral no sólo llega el cambio de estación, sino también el estreno de nuevos proyectos de animes que pondrán a los fanáticos a preparar las palomitas.Desde nuevas temporadas, hasta el lanzamiento de series y películas, esta primavera 2017 trae una gran variedad para los amantes de la animación japonesa que, en su mayoría, son proyectos que llevaban anunciándose desde hace varios meses, como es la llegada de la nueva temporada de "Shingeki no Kyojin" o de “Boruto: Naruto Next Generations”.Con información de ramenparados.com, te invitamos a descubrir cuáles son algunos de los estrenos más esperados de la primavera 2017.La serie animada basada en el popular juego para móviles de Granblue Fantasy ya tiene fecha para su estreno en la televisión japonesa. A partir del 1 de abril comenzará la emisión en Tokyo MX, BS11, Tochigi TV y Gunma TV, además de en el servicio online AbemaTV, de "GranBlue Fantasy The Animation". En un mundo donde las islas surcan el cielo, un chico y su lagarto parlante vivirán un encuentro predestinado cuando conozcan a Lyria, una muchacha que huye del imperio de gran poder militar que gobierna el mundo. Será entonces cuando los dos se embarquen en una aventura para encontrar la Isla de las Estrellas.Los titanes vuelven y, tras el anuncio de la cuenta oficial en Twitter de la compañía Funimation, se conoce que la segunda temporada de "Shingeki No Kyojin" (Attack On Titan o Ataque a los titanes) se estrenará este 1 de abril a través de Crunchyroll.En su primer tráiler se dio a conocer que la trama girará en torno a la próxima extinción de la humanidad y muestran una serie de nuevos titanes, seres gigantes del cual no se conoce su origen, que devoran humanos en cada ataque. Por su parte, la humanidad, que aún sobrevive, es protegida por tres grandes murallas: el muro María, el muro Rose y el muro Sheena.Esta serie animada comenzará su emisión en la televisión japonesa el próximo 2 de abril. La historia del manga se centra en una niña llamada Alice, que tiene el poder de usar Looking Glass para materializar todo lo que imagina. Alice fue retenida cautiva en el Laboratorio, pero consiguió escapar de allí un día. Al ser perseguida, Alice termina en el mundo normal, donde se encuentra con un anciano."Alice to Zouroku" es un manga seinen sobrenatural escrito e ilustrado por Tetsuya Imai en la revista Comic Ryu de Takuma Shôten. La obra comenzó a publicarse en 2012 y hasta la fecha la editorial japonesa ha lanzado en el mercado japonés un total de 7 volúmenes recopilatorios.Durante la celebración de la Jump Festa (festival anual en Japón dedicado al manga y anime) se confirmó que el Anime del hijo de Naruto, Boruto Uzumaki, llevará por nombre “Boruto: Naruto Next Generations”. Ukyo Kodachi y Mikie Ikemoto comenzaron el manga Boruto en la revista Shonen Jump a principios de mayo del pasado año a modo de secuela de la historia creada por Kishimoto. Esta historia, actualmente, narra los hechos que aparecen en la película de animación "Boruto: Naruto the Movie" y ya tiene a la venta dos volúmenes.La continuación de "Naruto Shippuden" corre a cargo del hijo de éste, Boruto, y se estrenará el próximo 5 de abril en TV Tokyo.La página web para el anime de "Tsuki ga Kirei" anunció el pasado miércoles el estreno de esta serie animada para el próximo 6 de abril. "Tsuki ga Kirei" oifrece una historia de amor protagonizada por el estudiante de tercer año de secundaria Kotaro Azumi y Akane Mizuno. Dos personas que se conocieron por primera vez en la misma clase y van tomando conciencia el uno del otro poco a poco, mientras que van cambiándose a sí mismos y van forjando nuevas relaciones con sus compañeros de clase."Atom: The Beginning" hizo público los diseños originales así como su fecha de estreno en televisión. El anime que adapta el manga homónimo de Masami Yûki y Tetsuro Kasahara y sirve como precuela del clásico "Astroboy" de Osamu Tezuka se estrenará el próximo 15 de abril, mientras que el día 16 estará disponible a través de Amazon Prime Video.La página web oficial para la película animada de "Fairy Tail Dragon Cry" se actualizó con un primer tráiler que anuncia su estreno en cines japoneses el 6 de mayo. La película de "Fairy Tail Dragon Cry" ofrece una historia original escrita por el propio autor del manga, Hiro Mashima. Una historia que llevará a Natsu, Lucy y compañía a vivir una nueva aventura en la isla del reino de Stella para recuperar la vara mágica Dragon Cry. Ésta se encuentra en manos de Animus, rey de Stella tras ser robada por llamado Zash, uno de los rebeldes del reino.